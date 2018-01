Consequências consistentes: como ajudar os filhos a serem responsáveis

Quando eu estava na sexta série, meu professor bolou um sistema para manter nossa turma na linha. Ele dividiu o quadro de avisos pela metade e escreveu “responsável” num lado e “não responsável” no outro.

Ele pôs o nome de cada criança num círculo de papel e fixou os círculos no lado “responsável” do quadro. À medida que o ano avançava, a maioria de nós passava tempo no outo lado, mas fazíamos o melhor que podíamos para voltar, porque sabíamos que pedaços de pizza e outras guloseimas aguardavam os garotos considerados cidadãos sólidos.

Era um truque simples, mas funcionava. Eu fui pego correndo no corredor uma vez e fiquei tão apavorado com o exílio no quadro de avisos que não dei outro passo apressado pelo resto do ano. Hoje tenho meu próprio filho na sexta série, e caramba, como preciso de um sistema pronto para dotá-lo de algum senso de responsabilidade. A atitude descuidada, intuitiva, extremamente inconsistente que tenho adotado claramente não funciona.

O objetivo final é ajudar os filhos a compreender que são capazes de cumprir as expectativas. Foto: Boston Puyblic Library/Creative Commons

Em minha casa, meias emboladas são constantemente atiradas atrás de móveis. Embalagens de salgadinhos ficam espalhadas para sempre na mesa do computador. A lição de casa é sempre reservada para o último minuto e depois realizada na maior pressa.

Eu berro, bato o pé, e às vezes consigo que meu filho cuide dos seus interesses, mas com frequência apenas resmungo e faço eu mesmo (exceto a lição de casa, é claro). É simplesmente o caminho mais fácil.

Sei que isto não está certo. Sei que devia estabelecer expectativas claras, informar meu filho sobre as consequências caso ele não cumpra suas obrigações. Mas em subúrbios de classe média, isso não é fácil de fazer. A começar pelo fato de que muitas famílias têm os dois pais trabalhando fora. cada um deles gastando um tempo considerável no transporte. Isso limita o tempo que eles passam com os filhos a algumas horas por dia, e quem quer gastar esse tempo discutindo sobre afazeres domésticos? É muito mais fácil deixar o assunto de lado.

Mesmo que você se incline a reprimir, o que vai fazer? Acabar com o tempo de tela? Você provavelmente tem 10 telas na casa, se contar celulares e computadores; boa sorte se quiser policiar todas elas. Tirar os esportes? Você pagou uma fortuna por aquele grupo de viagem e, de mais a mais, está comprometido na carona solidária.

A lição de casa oferece suas próprias complicações. Todo especialista em relações entre pais e filhos que ouvi disse para deixar os garotos do ensino médio se encarregarem de seu estudo. Se eles decidirem não fazer, aprenderão o custo da folga e tomarão jeito.

Parece ótimo em teoria, mas no mundo real, as escolas têm sites como PowerSchool que permite que pais rastreiem as pontuações de seus filhos em cada lição de casa, questionário ou teste. É um fluxo de dados em tempo real que quase compele mamães e papais a intervirem toda vez que as notas do filhinho sofrem uma queda.

O que fazer então? Eu prefiro me trancar no banheiro até meus filhos irem para a faculdade ou o reformatório, mas Lauren Nichols, diretora do curso de psicologia da criança e do adolescente na Escola de Psicologia Profissional Adler de Chicago sugeriu uma abordagem diferente. Primeiro, ela disse, o mantra “deixe-os cair” não significa que os pais não devam fazer nada quando as notas escolares de seus filhos desabam. Significa dar atenção a como seus filhos estão se saindo e lhes oferecer ajuda quando necessário, e não poupá-los das consequências se eles não fizerem o trabalho.

“O que muitos pais fazem é tentar se intrometer e resolver o problema todo para o filho – eles atacam o professor, ou simplesmente dizem. ´Eu mesmo farei o problema`”, disse ela. “Isso envia a mensagem de que se o filho não consegue lidar com o problema, os pais resolverão para ele.”

E acrescentou que, com o tempo, isso pode corroer a confiança do filho em sua capacidade de lidar com situações difíceis. Pode levá-lo também a confundir crises reais com os percalços normais da vida cotidiana.

Quanto a cobrar responsabilidades na casa, ela disse que não há nenhum substituto para ser consistente com as consequências. Tire o videogame toda vez que uma tarefa não for feita, e cedo ou tarde elas o serão.

O objetivo final é ajudar os filhos que estão se aproximando da adolescência a compreenderem que são capazes de cumprir as expectativas. Para pais confusos sobre como fazê-lo, Nichols sugeriu um par de perguntas que eles poderiam se fazer: quais são as habilidades que eu quero que meu filho tenha quando adulto? A maneira como estou me comportando com ele o está impelindo para essa meta ou para longe dela?

Em outras palavras, os pais têm suas próprias responsabilidades quando se trata de criar um filho responsável. Por isso, talvez eu deva trazer de volta aquele quadro de avisos da sexta série – mas desta vez, o primeiro nome que colocaria ali seria o meu.

