Conheça os truques de beleza das modelos durante a SPFW

Manteiga de cacau é item quase obrigatório na bolsa das modelos para hidratar os lábios Foto: Fernanda Figueiredo

Ser bela sem maquiagem vem se consolidando como um clássico na passarela e na vida real. No segundo dia da edição inverno 2016 da São Paulo Fashion Week (SPFW), a maquiagem "quase nada" apareceu nos desfiles das marcas Animale, Uma por Raquel Davidowicz, Lily Sarti e Ronaldo Fraga. Impondo o desafio de ficar bonita com poucos produtos.

"A pele é um espelho de tudo. Mas não adianta tentar resolver problemas no rosto com maquiagem. Manchas e espinhas, por exemplo, exigem um bom dermatologista e um ótimo tratamento. Não precisa usar uma tonelada de base e pó compacto. Às vezes as pessoas passam do ponto e o efeito é inverso", diz Marcos Costa, maquiador que assinou a beleza do desfile de Ronaldo Fraga.

Durante uma semana de moda, as modelos precisam redobrar a atenção com os cuidados diários. A rotina envolve tomar muita água, lavar o rosto, hidratar e se proteger dos efeitos do sol e vento. A modelo Ariane Norbel usa água termal da Vichy 24h e chega a passar protetor solar até mesmo à noite. Para completar, o hidratante labial é item indispensável na bolsa da jovem, que também aposta no óleo de girassol para regiões mais secas como cotovelos, joelhos e pés.

A veterana das passarelas Daiane Conterato conta que ainda hoje o período pré-desfile causa efeitos no seu corpo, como a aparição de acne. Para minimizar os problemas, ela aposta no hidratante leve chamado Mustela Hydra Bebê. Segundo Daiane, mesmo com todos os esforços, durante as semanas de moda a pele fica mais ressecada.

Micaela Hilgert dá a dica: lenços demaquilantes são um truque prático e rápido para tirar a maquiagem entre um desfile e outro. Após a limpeza, a modelo Ariane Westphal também gosta de fazer massagem na testa e maçãs do rosto.

Para a top Aline Weber, que tem os olhos claros, indispensável mesmo é ter sempre um colírio por perto. A aplicação de sombra, lápis e máscara para cílios acaba sensibilizando sua visão. Durante o dia, ela opta por um creme com chá verde e proteção solar. Já a modelo Gizele Oliveira aproveita para usar o hidratante labial como sombra para iluminar o olhar.