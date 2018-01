Conheça os cinco principais estilistas de vestidos de noiva do Brasil

Sandro Barros, queridinho da alta sociedade paulistana, é um dos estilistas que apresentam seu trabalho no CasaModa Noivas Foto: Divulgação/Sandro Barros

Vestido de noiva não é apenas uma peça de roupa. Ele traz consigo o sonho, a tradição e referências colhidas por algumas mulheres ao longo da vida toda. Por isso mesmo, fazem parte de uma indústria que movimenta milhões e transforma desejo em negócios. Prova disso é o Salão Casamoda Noivas, cuja 5ª edição ocorre entre sexta, 15, e domingo, 17, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. O evento reúne os principais fornecedores de produtos e serviços desse mercado e apresenta tendências de consumo e moda. Os estilistas Lucas Anderi e Martha Medeiros os que apresentarão suas coleções de vestidos de noiva.

Preferido da alta sociedade paulistana, Sandro Barros também participará do salão com a exposição "Manufatura", que reúne as criações mais marcantes de seus 20 anos de carreira. Além de Barros, Anderi e Martha, outros nomes de destaque no setor no País são Lethicia Brostein, famosa por seus modelos sexy, e Emanuelle Junqueira, conhecida pelos desenhos românticos. Conheça mais sobre o trabalho de cada um deles.

Martha Medeiros

Natural de Alagoas, a estilista Martha Medeiros faz vestidos de renda artesanais que são a cara do Brasil. Nas mãos dela, rendas como bilro, filé e renascença, produzidas por mulheres de cooperativas do Nordeste, se transformam em peças altamente sofisticadas. As atrizes Fernanda Souza e Sophia Vergara são algumas das noivas famosas vestidas por Martha. Além de uma butique em Maceió, a designer mantem uma loja em São Paulo, em que atende clientes por hora marcada para a confecção de vestidos sob medida e também vende looks prontos, com preços mais acessíveis. A loja comercializa ainda diversos itens de casamento, de docinhos da recepção até peças do enxoval. Pacote completo.

Sandro Barros

Nascido em Itapetininga, interior de São Paulo, Sandro Barros teve uma longa trajetória no mundo da moda antes de abrir seu próprio ateliê, no Jardim Paulistano, e se tornar queridinho das noivas da alta sociedade paulistana. Trabalhou como produtor de moda de publicações como Vogue e Elle e em semanas de moda fazendo o styling de desfiles. Em 2002, foi convidado para trabalhar no setor de criação da multimarcas de luxo Daslu, que vivia seus tempos áureos. Ali, conquistou uma clientela abonada fazendo looks de festa glamourosos. Em 2011, abriu sua própria grife em sociedade com Renata Queiroz de Moraes, cliente que virou amiga. Hoje é conhecido por criar vestidos de noiva dignos de princesa. Ele assinou os vestidos das blogueiras Maria e Lalá Rudge e da apresentadora Luciana Gimenez.

Lethicia Bronstein

A carioca Lethicia Bronstein é a estilista número 1 quando se trata de clientes famosas: já vestiu de Sabrina Sato a Jennifer Lopez, passando por Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa. A popularidade de Lethicia entre as famosas e anônimas se deve ao fato dela ter caído nas graças da Rede Globo. Foi responsável pela confecção de nada menos do que 27 vestidos de noivas da ficção, entre eles o de Juliana Paes na pele de Gabriela, na minissérie homônima, e o de Bruna Marquezine, quando a atriz viveu a personagem Luiza, em Amor à Vida. Na TV e na vida real, segue a linha moderna, romântica e sexy, trabalhando com materiais como tule, pedrarias e rendas importadas.

Emmanuelle Junqueira

Ela fez o vestido de noiva da cantora Sandy. Só daí dá para ter uma ideia de qual estilo fez a fama da estilista Emmanuelle Junqueira: looks românticos, esvoaçantes, cheios de graça. Ela tenta se manter distante das tendências e usa inspirações como sentimentos, memórias e inquietações, expressando sua paixão pela arte. Emmanuelle atende em sua boutique no bairro dos Jardins, em São Paulo, e divide suas criações para noivas em três segmentos: “exclusivo”, em que um vestido único é criado especialmente para a ocasião, “customizado”, em que um look existente pode ser totalmente personalizado, e “off white”, linha prêt-à-porter, composta por modelos prontos. Débora Falabella e Sarah Oliveira também são fãs.

Lucas Anderi

Libanês radicado no Brasil, o estilista entrou no mercado de moda noivas há 16 anos. Começou revendendo peças de grifes internacionais, como Cymbelline e Rosa Clará, e decidiu criar seus próprios modelos quando notou o desejo das clientes por peças personalizadas. Anderi cria peças peças sob medida em seu ateliê, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e mantém ainda uma linha ready-to-wear. Seu estilo mistura o clássico e o moderno e, por isso, são sucesso comercial. Peças com muito volume e renda, que destacam a sensualidade e as curvas das mulheres, estão entre suas preferidas.