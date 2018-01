Conheça os aparelhos de clínicas de estética que você pode ter em casa

O Tripollar Stop e o Tripollar Pose reduzem linhas de expressão e gordura localizada, respectivamente, por meio de radiofrequência Foto:

Na última década, houve uma popularização dos tratamentos estéticos oferecidos em clínicas especializadas. Com a evolução tecnológica, multiplicaram-se os procedimentos para modelar o corpo, reduzir gordura e celulite e rejuvenescer a pele. Aos poucos, eles se tornaram mais acessíveis. Agora, uma nova safra de aparelhos está sendo desenvolvida para uso doméstico. De acordo com a dermatologista e assessora do Departamento de Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Valéria Campos, a comodidade de possuir esses aparelhos em casa pode agilizar o tratamento, especialmente, em casos em que são necessárias muitas sessões. No entanto, a especialista destaca que esses itens têm a potência reduzida em comparação aos usados por profissionais da área.

Antes de comprar o aparelho, é fundamental verificar se ele possui o certificado da Anvisa. Também deve-se optar por produtos de empresas confiáveis. Seguir todas as recomendações do fabricante durante o uso pode evitar problemas e ajudar a chegar aos resultados prometidos. A doutora Valéria Campos alerta que o uso indiscriminado e exagerado dos equipamentos pode causar queimaduras e cicatrizes posteriores.

Fabricado pela Philips, o fotodepilador Lumea promete a redução significativa de pelos Foto:

Veja aparelhos inspirados em tratamentos de clínicas de estética que é possível ter em casa:

Para reduzir a gordura localizada e celulite

Tripollar Pose

A partir da tecnologia de radiofrequência (corrente elétrica que gera calor), ele elimina o conteúdo das células de gordura. O processo também estimula a produção de colágeno.

O que promete: redução da gordura localizada e celulite, pele mais firme.

Como usar: o primeiro passo é passar o Gel TriPollar de preparação. Depois, é necessário deslizar o aparelho em movimentos lentos e circulares sob a área desejada. O fabricante recomenda o uso de duas a três vezes por semana durante 20 minutos, por um período de 6 a 8 semanas.

Contraindicação: pessoas com marca-passo e gestantes.

Preço: R$1.999

Preço de tratamento similar em clínica de estética: a partir de R$100 cada sessão

Opinião da especialista: “Um aparelho para uso doméstico com função de tratar a celulite, por exemplo, não será suficiente para acabar com o problema ou amenizar a gordura localizada. Mas o seu uso é um ótimo coadjuvante para potencializar e manter resultados de um procedimento feito em uma clínica médica”, diz a dermatologista Valéria Campos.

Para reduzir o crescimento de pelos

no!no! Hair

Tratamento contínuo com calor para diminuir o crescimento do pelo, pode ser usado no corpo e no rosto. O aparelho se adequa a diferentes tipos de pele, cor e espessura de pelo.

O que promete: após o período de 4 a 6 semanas, é possível perceber uma redução de até 64% no crescimento do pelo.

Como usar: basta deslizar o produto sobre a pele. O aparelho possui três níveis de temperatura, que devem ser escolhidos de acordo com necessidade do usuário. Ao final do processo, deve-se utilizar a esponja polidora sobre a área depilada para remover o pelo.

Contraindicação: grávidas precisam consultar o médico antes do uso.

Preço: 799,00

Preço de tratamento similar em clínica de estética: sessões em áreas pequenas, como a axila, custam a partir de R$ 60

Depilador Philips Lumea

Esse aparelho usa a técnica de luz pulsada intensa para corpo e rosto, que bloqueia o crescimento dos pelos indesejáveis sem dor. A luz pulsada é a mesma tecnologia usada em clínicas de estética.

O que promete: redução significativa dos pelos, que varia de acordo com cada organismo

Contraindicação: não deve ser usado por mulheres com problemas de saúde como câncer de pele, lesões, epilepsia, doenças vasculares, doenças imunossupressoras ou alergias da pele à luz. Quem toma medicamentos que causam fotossensibilidade ou outras reações, deve consultar o médico antes de usar. Não use o Philips Lumea se estiver grávida ou amamentando, e não use o aparelho perto de piercings, tatuagens, locais de injeção (por exemplo, para insulina), marca-passos ou implantes.

Preço: R$ 2.999,00

Preço de tratamento similar em clínica de estética: sessões em áreas pequenas como axila custam a partir de R$ 60

Opinião da especialista: “Os equipamentos de fotodepilação só devem ser usados como manutenção, pois como a energia é mais baixa o mesmo pode apenas causar um afinamento dos pelos, e quanto mais fino mais difícil de remove-los. Se usado errado, o aparelho pode até provocar o aumento dos pelos.”

Para tratar a acne

no!no! Skin

É recomendado para pessoas que têm acne inflamatória de leve a moderada. O aparelho emite uma luz terapêutica e uma energia térmica que são delicadamente pulsadas sobre a pele, matando as bactérias que formam as espinhas.

O que promete: a combinac¸a~o de luz com calor direto acelera o processo de cicatrização e reduz a vermelhidão. A melhora pode ser percebida em 24 horas.

Como usar: o dispositivo precisa ser colocado sobre a espinha e basta aguardar 10 segundos. Repetir o processo apenas mais uma vez.

Contraindicação: pessoas com epilepsia, menores de 14 anos, mulheres grávidas ou lactantes. Em lesões como manchas, verrugas, pelos encravados, feridas abertas e picadas de insetos. Pessoas com sensibilidade ao calor ou à luz.

Preço: a partir de R$ 499,00 (são diversos modelos).

Preço de tratamento similar em clínica de estética: a partir de R$ 80 a sessão em áreas pequenas, como virilha e axila.

Opinião da especialista: “A luz tem efeito anti-inflamatório e reage com uma substância produzida pela bactéria que causa a acne, assim a espinha seca mais rápido.”

Para prevenir e reduzir rugas e linhas de expressão

Tripollar Stop

Com a radiofrequência, o aparelho aquece a pele e estimula a produção de colágeno, prevenindo e tratando rugas e linhas de expressão. O tratamento deve ser realizado duas vezes por semana, durante 6 a 8 semanas. Pode ser usado no rosto, mãos e pescoço.

O que promete: uma pele mais firme.

Como usar: aplicar uma camada fina e uniforme do gel de preparação; colocar o aparelho sobre a pele, com as quatro pontas eletrônicas em contato com a pele constantemente; movimentar o aparelho lentamente e de forma circular. A aplicação em todo o rosto leva aproximadamente 20 minutos.

Contraindicação: grávidas, pessoas com marca-passo e demais problemas cardíacos, implantes metálicos, doenças, sensibilidade e inflamações na pele, pacientes com sistema imunológico debilitado.

Preço: R$1.799,00

Preço de tratamento similar em clínica de estética: a partir de R$ 100