Conheça o trabalho de Kate Young, eleita a melhor stylist do mundo

Kate Young é a stylist mais badalada do momento Foto: Richard Perry/The New York Times

Por trás de todo aquele glamour Hollywoodiano de vestidos da última moda, recém saídos das passarelas, produções que antecipam (ou criam) tendências e looks impecáveis (mesmo que seja para ir ali na esquina e ser fotografada por dezenas de paparazzis), existe o trabalho de um stylist, responsável por vestir artistas para diversas ocasiões e transformá-las em ícones de moda - ou piada em sites especializados.

Anualmente, o site The Hollywood Reporter faz uma lista com os 25 mais influentes stylists norte-americanos, levando em consideração os mais importantes tapetes vermelhos do período, que começa em maio, com o Cannes, e acaba no Oscar, em março. Na edição de 2018, quem ficou em primeiro lugar da lista foi a nova-yorquina Kate Young, que veste estrelas como Margot Robbie, Selena Gomez, Michelle Williams, Sienna Miller, Dakota Johnson e Natalie Portman. Não à toa, muitas de suas clientes são consideradas ícones de estilo e as mais bem vestidas de diversos eventos.

"O styling dela tem uma assinatura", comenta a stylist Anna Boogie, que já vestiu Karol Conka, a dupla de DJs Tropkillaz e a britânica Jesuton. "Suas clientes ficam belíssimas, mas o visual dá a impressão que elas não fizeram muita coisa, passa naturalidade." "Ela deixa a mulher impecável, extremamente chique e elegante", comenta Carol Roquete, que atualmente trabalha com a cantora Manu Gavassi e já assinou looks de Anitta.

Um de seus truques mais usados, e que ela não faz questão de esconder, é colocar enchimentos, como ombreiras e calcinhas que aumentam o bumbum, para “moldar” o corpo das mulheres, deixando a roupa com melhor caimento. "O que está por baixo da roupa conta muito para o resultado final, como por exemplo o uso do sutiã ideal", diz Anna. "Esses são truques normais de styling, mas não tem a ver com o biotipo, é só para realçar algumas partes do corpo e melhorar a produção."

Sienna Miller de Gucci Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Não tão coincidentemente, algumas de suas clientes possuem contratos milionários com grandes marcas de moda. Margot Robbie, por exemplo, é embaixadora da Chanel, Michelle Willians está na última campanha de bolsas da Louis Vuitton, Dakota Johnson só veste Gucci e Selena Gomez possui acordos com a Coach e a Puma. E grande parte disso é por culpa do trabalho de Kate. "É um mérito de ambas partes", explica Anna. "A personalidade da artista conta muito, mas a maneira como ela se veste também ajuda a atrair as marcas." Carol completa que esse tipo de contrato acaba facilitando o trabalho do styling: "Essas celebridades acabam tendo um outro tipo de abertura nas marcas, e conseguem peças que não estão disponíveis para todos."

Selena Gomez de Coach Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Mas, como funciona o trabalho de vestir as personalidades mais importantes do momento, respeitando a individualidade de cada uma, as tendências do momento e, claro, sem repetir roupa? "O artista tem o papel de passar uma mensagem. A gente, como stylist, tem que se adequar", continua Anna. "Pergunto aos meus clientes o que eles gostam ou não. Também peço fotos de looks que eles usaram e se sentiram realmente bonitos", explica Kate para a Vogue britânica.

"Não gosto quando atrizes usam looks super diferentes das últimas coleções, isso demonstra poder, não necessariamente bom gosto. Não quero que elas usem gola Peter Pan em um dia e macacão de couro no outro. Quero que cada uma delas tenha um estilo pessoal único", diz.

Michelle Williams usa Louis Vuitton Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Para eventos de gala, suas marcas favoritas são Dior, Valentino, Alexander McQueen, Gucci e Louis Vuitton. Para o dia-a-dia, ela gosta de colocar nas suas clientes peças da Chloé e Céline. Mas o mundo é o limite quando se trata do vestir e, para Kate, não existem muitas restrições - a não ser os contratos publicitários das artistas e vestidos que já foram usados por outras pessoas. "E azul turquesa, porque tenho um ódio irracional dessa cor", brinca.

Mas essa paixão pelo mundo das celebridades nem sempre foi uma coisa declarada no mundo da moda - o que dificultava o trabalho dos poucos stylists que se aventuravam no meio. "Por muito tempo, não era descolado vestir personalidades", declara Kate ao portal Bussiness of Fashion. "Essa coisa com famosos sempre foi muito natural minha, mas guardava em segredo”. Antes de começar a trabalhar com isso, em 2010, ela começou como assistente da Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, em 1997, até virar editora de moda da revista.

Dakota Johnson, a stylist Kate Young e Selena Gomez Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

Margot Robbie de Gucci Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Dakota Johnson de Gucci Foto: REUTERS/Mario Anzuoni