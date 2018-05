Conheça o festival que premia novos talentos da moda e da fotografia

A marca belga Botter foi a vencedora na categoria de moda Foto: Instagram/@mercedesbenzfashion

É na cidade francesa de Hyères, na região de Provença, que acontece o Festival Internacional de Moda e Fotografia, criado para incentivar novos nomes do mercado. Este ano, chegando à sua 33ª edição, o evento contou com um júri estrelado: o estilista franco-colombiano Haider Ackermann presidiu a categoria de moda, a fotógrafa francesa Bettina Rheims comandou a categoria de fotografia e a francesa Christelle Kocher, fundadora da Koché, dirigiu a categoria de acessórios. Em edições anteriores, nomes como Tilda Swinton, Karl Lagerfeld e Raf Simons também já foram jurados da premiação.

Reunindo feira de arte, desfiles, palestras e workshops de alta-costura, o festival, aberto ao público, é uma oportunidade importante na carreira de jovens talentos. Os prêmios incluem uma vaga no programa de intercâmbio para designers da Mercedes-Benz, além de bonificações em dinheiro e royalties dos lucros de uma coleção própria, a ser vendida pela empresa. Entre os vencedores de outras edições, estão estilistas de peso: Viktor & Rolf, Anthony Vaccarello (atualmente na Saint Laurent) e Julien Dossena (à frente da Paco Rabanne).

Confira a seguir quem são os vencedores deste ano do Festival Internacional de Moda e Fotografia:

Moda: Botter

A marca belga, criada pela dupla Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, desenvolveu uma coleção sustentável, explorando os efeitos da poluição e do plástico nas ilhas de Curaçao e da República Dominicana. Para criar as peças, os estilistas usaram tecidos reciclados.

Uma publicação compartilhada por BOTTER (@rushemybotter) em 6 de Fev, 2018 às 5:21 PST

Fotografia: Eva O’Leary

A fotógrafa americana levou o prêmio por seus retratos de garotas pré-adolescentes em sua cidade-natal: Happy Valley, na Pensilvânia. Eva capturou as imagens enquanto as meninas analisavam sua própria imagem no espelho, em uma reflexão sobre autoestima e os anseios da nova geração.

Uma publicação compartilhada por Eva O'Leary (@evaoleary) em 12 de Out, 2017 às 6:43 PDT

Acessórios: H(earring)

O trio formado por Kate Fichard, Flora Fixy e Julia Dessirier foi o vencedor na categoria de acessórios com suas joias pensadas para quem usa aparelhos auditivos. A ideia surgiu quando Fixy e Dessirier, que estudaram design de produto, conheceram Fichard, fotógrafa que é parcialmente surda. Da amizade, vieram as peças banhadas a ouro com estilo minimalista.