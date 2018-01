Conheça o estilo sensual sem esforço de Dakota Johnson

Aos 25 anos, Dakota Johnson viu sua carreira decolar e seu rosto tornar-se um dos mais populares do momento graças ao sucesso do filme "50 Tons de Cinza".Filha dos atores Melanie Griffith e Don Johnson, Dakota já é quase veterana em tapetes vermelhos. Mas foi ao cruzar o red carpet da 87ª edição do Oscar, no último domingo, 22, que ela entrou para o radar fashionista. Apareceu belíssima em um longo vermelho da Saint Laurent, com make leve clássico e rabo-de-cavalo despojado. O visual reflete bem o estilo clássico e naturalmente sexy da atriz, que não precisa de minivestidos, cabelos esvoaçantes e maquiagem pesada para se destacar. É o que você comprova na galeria a seguir.