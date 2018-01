Conheça Lucky Blue, modelo que faz sucesso nas passarelas e no Instagram

Lucky Blue Smith: sucesso nas redes sociais e talento como modelo Foto: Reprodução/ Instagram

Ele tem cabelos loiros platinados, olhos azuis transparentes, é extremamente fotogênico e, com apenas 16 anos, já trabalhou para grandes grifes como Tom Ford, Tommy Hilfiger, Versace e Bottega Veneta. Não bastasse isso, o modelo americano Lucky Blue Smith (sim, esse é o nome de batismo dele) soma mais de um milhão de seguidores no Instagram. "Na primeira vez que desfilei para uma grande marca me disseram para andar pela passarela com um olhar sério no rosto. Então entrei pensando na lição de casa que tinha esquecido de fazer e na bronca que levaria da minha mãe", contou o rapaz, cheio de graça, em entrevista recente à apresentadora Ellen Degeneres.

Carismático e extrovertido, Smith conquistou uma legião de fãs e virou fenômeno também nas redes sociais - ele conta com 1,3 milhão de seguidores no Instagram e sua página no Facebook soma mais de 150 mil curtidas. O sucesso nas redes sociais fez com que ele começasse a organizar encontros frequentes com suas fãs: Smith avisava quando e onde estaria e esperava as garotas para distribuir abraços e autógrafos. Tamanha simpatia despertou a atenção de grandes marcas e o primeiro contrato de peso surgiu no ano passado, quando foi fotografado por Mario Sorrenti para a Calvin Klein.

Nascido em Utah, onde começou a carreira aos 12 anos, mudou-se recentemente para Los Angeles com a família e, em janeiro último, estreou nas semanas de moda internacionais ao desfilar para Tom Ford e Jeremy Scott, entre outras marcas. Agora o garoto que ir além das passarelas: é baterista na banda de rock "The Atomics", que criou com as irmãs, e também atua no filme "Love Everlasting", dirigido por Rob Diamond, que tem previsão de estreia para 2016. "Recebo mais de 150 mensagens de fãs por dia no Instagram. Não quero decepcioná-las, mas se parasse para responder a todas, não teria tempo para mais nada", disse o modelo ao "Business of Fashion". Às apaixonadas, vale o aviso: a família de Lucky Blue é mórmon e o rapaz pretende se casar cedo.