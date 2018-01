Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo

Os principais cursos de moda na cidade unem disciplinas criativas e de gestão de negócios Foto: divulgação

O Brasil tem em torno de 180 cursos superiores de moda - número maior que o de países como França, Itália e Estados Unidos. A maioria está localizada na capital paulista, que vem seguida pelo estado de Santa Catarina, polo industrial têxtil e de calçados. Diferentemente do que se pode supor, a faculdade de moda não forma apenas estilistas e vai muito além da costura e do desenho. "Ela me ajudou a desenvolver o meu processo criativo, a saber de onde tirar minha inspiração e a ter um trabalho autoral", afirma a estilista Emanuelle Junqueira, famosa por seus vestidos de noiva e formada pela Santa Marcelina. "Com pesquisa unida à prática, encontrei a capacidade de tornar real aquilo que tinha vontade”.

Há uma boa variedade de cursos superiores com foco em criação, modelagem, negócios, ou em todas essas habilidades reunidas. E é esta diversidade que permite ao aluno escolher seu próprio caminho. Fotografia de moda, estamparia, comunicação, tecnologia têxtil, desenho técnico: a faculdade possibilita experimentar de tudo um pouco, para que cada um descubra com qual área mais se identifica.

“A moda se tornou uma profissão, e, como toda e qualquer profissão, requer conhecimento", diz João Braga, professor de história da arte na Faculdade Santa Marcelina e de história da moda na FAAP. “Ao contratar um profissional, as empresas buscam quem tem formação acadêmica e passou anos estudando e convivendo com tecidos, fotos, tendências... Ninguém contrata um curandeiro para trabalhar como médico, assim como na moda não querem pessoas que confiam apenas em seu talento. Um profissional amplo é como foi (o estilista espanhol) Balenciaga: um excelente criador, com conhecimento técnico e tino comercial."

Enquanto cada vez mais cursos surgem, outros se consolidam como os melhores do País. Conheça os principais:

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES

Curso: Design de Moda

Com 90 anos recém-completados, o Centro Universitário Belas Artes oferece o curso de bacharelado em design de moda desde 2001. Tem duração de 8 semestres e as disciplinas contemplam, além do estilismo, as áreas de gestão, estamparia e editorial. Entre elas, estão modelagem, história da arte, comunicação de moda, coolhunting e fotografia. Há turmas matutinas e noturnas e a mensalidade custa a partir de R$ 1.947. A estilista Paula Raia, o arquiteto Marcelo Rosenbaum e os designers Irmãos Campana são alguns dos ex-alunos famosos da instituição.

SANTA MARCELINA

Leia também: Veja onde estudar moda no exterior

Curso: Desenho de Moda

Pioneira, a Santa Marcelina abriga o primeiro curso superior de moda do Brasil, que está prestes a completar 28 anos. Desde o início, mantém o foco na criação, no desenvolvimento e na coordenação de peças, Com duração de 4 anos e mensalidade de R$ 2.142, oferece matérias como história da moda, estilismo, joalheria e marketing. Ao final do curso, os alunos que mais se destacam participam do Fórum de Moda, organizado pela própria faculdade, que lhes permite apresentar suas coleções para grandes nomes do mundo da moda. Os estilistas Alexandre Herchcovitch, Emanuelle Junqueira e Karin Feller, além da jornalista e consultora Maria Prata, são alguns dos profissionais que estudaram na Santa Marcelina.

FAAP

Curso: Design de Moda

O curso de moda da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) é considerado um dos mais importantes do País por sua estrutura e corpo docente que une experiência acadêmica e de mercado. A cada ano, são abertas 40 vagas no turno matutino com mensalidade de R$ 2.873. Durante os 8 semestres, os alunos têm a possibilidade de desenvolver a criatividade em projetos de joalheria, figurino, calçados, publicidade e marketing. Desde 2004, a faculdade realiza o concurso FAAP Moda, que apresenta ao público as criações dos alunos em um desfile no próprio teatro da entidade. Além da visibilidade local, o curso possui parceria com diversas instituições em mais de 10 países, permitindo também o intercâmbio de conhecimento internacional.

Além do desenho, a modelagem é um dos assuntos mais importantes para quem deseja trabalhar com moda Foto: divulgação

SENAC

Cursos: Bacharelado em Design de Moda (Estilismo) e Bacharelado em Design de Moda (Modelagem)

O SENAC é conhecido por sua grande e diversa oferta de cursos livres, de extensão e técnicos na área de moda, costura e modelagem. Há dois cursos superiores de design de moda, um com ênfase em estilismo e outro em modelagem - ambos com duração de quatro anos no turno matutino e na unidade Santo Amaro. A especialização em estilismo é direcionada para quem deseja atuar como estilista, designer de produtos de moda, ilustrador, consultor, comprador, stylist ou figurinista. Com mensalidade de R$ 1.664, tem entre as disciplinas antropologia e cultura de moda, laboratório têxtil, desenho e desenho digital de moda. Oferece ainda laboratórios de moda, tear, informática, desenho e sala de costura.

Já o curso com foco em modelagem foi o primeiro especializado nesta área, que lida com projeto, planejamento e gerenciamento de produtos de vestuário. De linha mais prática, o curso – cuja mensalidade custa R$ 1.500 - tem salas de aula equipadas com bustos e máquinas de costura e acesso a consulta em cerca de 700 boureaux de tendências de moda. Entre as matérias, ergonomia aplicada à moda, moulage avançada e pesquisa e experimentação de materiais são indicadas para estudantes que desejam seguir carreira como gerente de produto, consultor de qualidade, comprador, graduador de moldes, criador de coleções em indústrias têxteis e em consultorias.

ANHEMBI MORUMBI

Cursos: Design de Moda e Negócios da Moda

Com dois cursos independentes, a Anhembi Morumbi faz uma diferenciação entre dois rumos possíveis de ser seguidos. O bacharelado em design de moda, com mensalidade de até R$1.589, tem ênfase na pesquisa, na criação e no desenvolvimento de produtos da área têxtil. Já a graduação em Negócios da Moda é uma das mais antigas da faculdade. Criada em 1989, foi reconhecida pelo MEC em 1994 e, desde então, tem capacitado profissionais para o gerenciamento de marcas e produtos. Dá mais ênfase à comunicação, administração e varejo com matérias como gestão financeira, comportamento do consumidor e legislação e normas técnicas em moda. Ambos os cursos têm duração de 8 semestres cada e mensalidade de R$ 1.589.

USP

Curso: Bacharelado em Têxtil e Moda

Focado em três dos principais setores do ramo: tecnologia, gestão e design de moda, o curso da USP é ministrado na EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades), no campus Leste, e é considerado um dos mais abrangentes do Brasil devido à pesquisa acadêmica e o compartilhamento de conhecimento com outros pesquisadores nacionais e internacionais. Por meio do vestibular da Fuvest, os alunos estudam durante oito semestres assuntos que vão mais a fundo na indústria têxtil. Entre eles, processos de fiação, automação industrial, fibras e colorimetria. Também é possível moldar os caminhos do curso com matérias optativas como moda e mídia feminina, antropologia do corpo e literatura.

FMU

Curso: Criação/Gestão em Moda

O curso superior do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) é direcionado tanto para a criação quanto para a gestão de negócios da moda. Localizado na unidade da Vila Mariana e com mensalidade de R$ 995, tem laboratórios, salas de costura e de modelagem, além de equipamentos disponíveis para turmas de até 50 alunos. Com o objetivo de desenvolver a prática empreendedora e interdisciplinar, a grade curricular abrange diversas áreas da cadeia produtiva, com estudos do corpo e do movimento, criação e estilo, gestão de suprimentos e trade marketing.

Ver Galeria 6 6 imagens







Guia de faculdades: onde estudar moda em São Paulo X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 1 | 6 Belas Artes O Centro Universitário Belas Artes oferece o curso de bacharelado em design de moda desde 2001. Tem duração de 8 semestres e as disciplinas contemplam, além do estilismo, as áreas de gestão, estamparia e editorial. Há turmas matutinas e noturnas e a mensalidade custa a partir de R$ 1.947.

Foto: divulgação

X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 2 | 6 Santa Marcelina Pioneira, a Santa Marcelina abriga o primeiro curso superior de moda do Brasi. Com duração de 4 anos e mensalidade de R$ 2.142, oferece matérias como história da moda, estilismo, joalheria e marketing. Ao final do curso, os alunos que mais se destacam participam do Fórum de Moda, organizado pela própria faculdade, que lhes permite apresentar suas coleções para grandes nomes do mundo da moda.

Foto: divulgação

X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 3 | 6 Faap O curso de moda da FAAP é considerado um dos mais importantes do País por sua estrutura e corpo docente que une experiência acadêmica e de mercado. A cada ano, são abertas 40 vagas no turno matutino com mensalidade de R$ 2.873. Os alunos têm a possibilidade de desenvolver a criatividade em projetos de joalheria, figurino, calçados, publicidade e marketing.



Foto: divulgação

X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 4 | 6 Usp Leste Focado em três dos principais setores do ramo: tecnologia, gestão e design de moda, o curso da USP localiza-se na EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades), no campus Leste, e é considerado um dos mais abrangentes do Brasil por ter pesquisa acadêmica e troca de informações com pesquisadores nacionais e internacionais.

X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 5 | 6 Anhembi Morumbi Com dois cursos independentes, a Anhembi Morumbi faz uma diferenciação entre dois rumos possíveis de ser seguidos na moda. O bacharelado em design de moda, com mensalidade de até R$1.589, tem ênfase na criação. Já a graduação em negócios da moda foca na parte administrativa.



Foto: divulgação

X X Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo Conheça as principais faculdades de moda de São Paulo X 6 | 6 IED O Istituto Europeo di Design (IED) começou sua atuação na capital paulista em 2005 com pequenos cursos de formação em moda. Em 2010, criou seu curso superior em Design de Moda, com duração de 3 anos, carga horária total de 2 mil horas e atual mensalidade de R$ 2.575.



Foto: divulgação

IED

Curso: Design de Moda

O Istituto Europeo di Design começou sua atuação na capital paulista em 2005 com pequenos cursos de formação em moda. Em 2010, criou seu curso superior em design de moda, com duração de 3 anos, carga horária total de 2 mil horas e atual mensalidade de R$ 2.575. Com matriz na Itália, a faculdade busca ensinar o aluno a pensar a moda como forma de expressão e a aprender todas as etapas do processo criativo, da construção da roupa à gestão de marcas. Os laboratórios de costura, de tecnologia e design são melhor aproveitados por suas turmas reduzidas, permitindo a individualização e personalização dos atendimentos e a criação de projetos autorais. Entre as matérias, destaque para história do design, ecologia, semiótica, maquetes e linguagem visual permitem uma visão abrangente.

Panamericana

Curso: Design de Moda

Com 2 anos de duração, o curso da Panamericana é oferecido há 7 anos em suas duas unidades - o turno matutino, na rua Groenlândia, no Jardim Europa, e o noturno, na avenida Angélica, em Higienópolis. Ambos com mensalidade de R$ 1.074. O foco do curso é na área criativa e em sua aplicação nos processos de desenho e execução dos produtos de moda. Experiências inovadoras são aliadas às tendências atuais do mercado de trabalho em disciplinas como desenho técnico, criatividade, ilustração, marketing e comunicação.