Conheça Ari, a modelo mais requisitada da Fashion Week

Ela passou três anos tentando trabalhar como modelo em Minas Gerais. E nada. Até que foi tentar a sorte na Europa e, no mês passado, sua carreira deslanchou. Aos 21 anos, Ariely Westphal desfilou na Semana da Moda de Paris para grifes como Chloé e Vivianne Westwood. Agora, provavelmente, será a campeã de desfiles da São Paulo Fashion Week. Alçada à modelo-sensação da temporada, Ariely está em todas. Desfilou para Riachuelo, Iódice, Ellus, Lilly Sarti, GIG, Coven, Alexandre Herchcovitch, Animale, entre outras. O que ela tem de diferente das outras? Um cabelo curto, joãozinho, bem cacheado.

“Esse corte de cabelo fez a diferença”, diz Ari, como é conhecida. “E a mudança foi por acaso”. Há quatro meses, ela queria tirar apenas alguns centímetros do comprimento. O cabeleireiro passou a navalha e deixou um lado muito diferente do outro. “Por vergonha, fiquei uma semana sem sair de casa, mas com o tempo fui convencida a cortar de vez o tamanho.” Com os cabelos crespos, inicialmente a modelo usava produtos químicos para tirar o volume. Ao sair do Brasil, decidiu adotar o visual natural, e hoje ela mesma faz a manutenção do corte.

Morar fora a deixou mais confiante. “Na minha opinião, por existirem muitas mulatas e negras no Brasil, os clientes buscam o oposto disso, que são as meninas claras e de olhos azuis. Na Europa, é o contrário. Por eu ser morena, acabei me destacando mais no exterior do que em Minas Gerais.”

Agora, modelo, que se inspira em ícones como Linda Evangelista e Saskia de Brauw, está sendo comparada a Gisele Bündchen nos corredores da SPFW. De fato, ela é um dos nomes da moda para prestar atenção daqui para frente. Em meio a sua mudança para São Paulo, Ari está prestes a embarcar para a França para fotografar o lookbook da grife Acne Studios. Quem a acompanha nas viagens é o marido, Shairon, designer e fotógrafo, com quem é casada desde maio deste ano.

Mudanças drásticas são comuns entre as modelos, sendo muitas vezes responsáveis pelo boom na carreira de algumas delas, como é o caso de Aline Weber. Aline platinou os cabelos em 2009 para um desfile da Balenciaga e desde então se tornou uma das modelos mais requisitadas do Brasil com uma consistente carreira internacional. “Acho que a mudança de look numa modelo é muito importante para apresentar versatilidade, porque a moda está sempre se renovando”, diz. Os cabelos longos das top models dos anos 1990 agora dão lugar para o inusitado, cabelos curtos e com cores diferentes viram o ponto forte entre jovens cheias de personalidade.