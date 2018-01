Conheça aplicativos que vão te ajudar a organizar o feed do Instagram

Feeds organizados e que seguem um padrão, como o do blog Fashion Coolture, são tendência Foto: Instagram.com/Fashioncoolture

Ter o feed do Instagram organizado é uma verdadeira tendência. Blogueiros e anônimos estão investindo seu tempo para deixar seus perfis no aplicativo harmônicos e seguindo um tema. Não basta mais tirar uma foto boa. Para quem se dedica a isso, a fim de ser postada na rede social, ela deve também combinar com o feed.

Mas, além do tema e da ordem das fotos, que não devem repetir o tipo (por exemplo, uma foto de comida não podedeve ser postada próxima de outra), existem alguns aplicativos que ajudam na difícil missão de deixar o feed organizado - ou, para os menos metódicos, ajudam a deixar as fotos mais bonitas.

VSCO

Este aplicativo é um dos mais baixados quando se trata de edição de imagens. Além de oferecer uma grande gama de filtros (a variedade de filtros gratuitos é grande, mas o usuário pode comprar novos pacotes), disponibiza também ferramentas para edição, como ajuste de sombras, que permite clarear apenas as partes mais escuras da imagem, ou o matiz de realces, que dá uma nova tonalidade às partes iluminadas. Ele também mostra quais foram os filtros usados nas imagens, para quem gosta de fazer sempre a mesma edição. Além disso, o VSCO salva as fotos editadas em uma espécie de feed secreto, e não direto no rolo da câmera. Os interessados também podem se inscrever na rede social própria deste aplicativo.

Facetune

Polêmico e amado por blogueiras, este aplicativo funciona como uma espécie de photoshop e serve para corrigir imperfeições, disfarçar elementos que não deveriam ter saído na foto e até alterar o corpo e o rosto das pessoas. Além de servir para arrumar fotos, ele também possui ferramentas para ajustar a luz e vários filtros.

UNUM

O UNUM é um dos aplicativos que cria um grid virtual de seu feed do Instagram, possibilitando que o usuário movimente e organize as fotos da maneira como lhe agradar mais. É possível deixá-las salvas já com a legenda e postá-las no Instagram com poucos cliques. Além disso, ele fornece gráficos com o número de curtidas e comentários e análises dos melhores horários para postagens.

Color Viewfinder

Você já sabe como editar e organizar suas fotos, mas seu feed não fica 100% harmônico? Este aplicativo promete resolver o problema.

. Ele detecta a paleta de cores de suas fotos, destacando as mais evidentes. Assim, o usuário consegue detectar as cores predominantes de seu Instagram e continuar fazendo imagens na mesma cartela.