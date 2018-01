Conheça a nova musa da Urban Decay. Ela tem 88 anos e é incrível

Baddie Winkle tem mais de dois milhões de seguidores. Foto: Reprodução/Instagram

A marca de beleza Urban Decay elege uma musa diferente todos os meses. Em dezembro, os internautas tiveram uma surpresa: a escolhida é Baddie Winkle, de 88 anos.

Famosa pelos looks e makes supercoloridos, brilhantes e exóticos, ela conquistou as redes sociais e tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Para celebrar a parceria, a Urban Decay levou Baddie para Los Angeles e preparou um ensaio e um vídeo. Aperte o play!

i need a sugar daddy to keep me warm Uma foto publicada por badddiiie (@baddiewinkle) em Dez 20, 2016 às 12:37 PST

on my way to steal ur man in mah juicy tracksuit Uma foto publicada por badddiiie (@baddiewinkle) em Nov 15, 2016 às 11:20 PST