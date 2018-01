Conheça a maquiagem feita com minérios extraídos do solo, que promete tratar a pele

Geralmente com textura em pó, a maquiagem mineral oferece cobertura leve Foto: divulgação

Nada de conservantes, fragrâncias e compostos químicos pesados. A maquiagem do futuro - já disponível no presente - tem em sua composição ingredientes minerais retirados do solo, que, além de cobrir imperfeições, nutrem a pele e deixam o rosto com um aspecto mais saudável (mesmo quando sem nenhum make). “Os minerais extraídos da terra são moídos e transformados em partículas", afirma a médica Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. "Eles não recebem aditivos como compostos químicos sintéticos e artificiais.”

Leia também: 10 maquiagens das semanas de moda internacionais para copiar

Por isso, esse tipo de produto não causa a obstrução dos poros, diminui a oleosidade, hidrata e atua no combate ao envelhecimento precoce da pele. A tecnologia já existe há algum tempo, mas demorou para cair no gosto das mulheres brasileiras - sobretudo pelo fato da maioria das opções disponíveis no mercado ter a textura em pó. Hoje, porém, a história parece estar mudando e muitas marcas investem em linhas minerais. Entre elas, a M.A.C (que criou uma fórmula patenteada composta por 77 minerais), a Mary Kay (a base em pó tornou-se um best seller da empresa), a Smashbox e a Contém 1g.

A pioneira desse movimento é a norte-americana bareMinerals, que nasceu há vinte anos em São Francisco, na Califórnia, com a missão de colocar no mercado maquiagens sem nada de álcool, água ou silicone. Disposta a agradar também as consumidoras que não se adaptam aos produtos em pó, a marca acaba de lançar uma base mineral líquida, a BareSkin, que conta com 15 componentes minerais e óleo de coco. “O óleo hidrata e não tira o brilho da pele”, diz Sarah Jane Froom, maquiadora internacional da bareMinerals, que esteve no Brasil recentemente para apresentar a novidade. “A cobertura depende da quantidade de produto aplicada, mas somos a favor do mais natural possível.” Para a dermatologista Laís de Abreu Mutti, de São Paulo, o make mineral surge como opção ideal para a pele sensível. “Por ter ingredientes naturais, a fórmula dos produtos é hipoalergênica”, diz ela.