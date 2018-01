Conheça a casa colorida da Nike na Avenida Paulista

A 'Casa Air Max' foi estilizada por Arlin Graff. Foto: I Hate Flash/Nike

A Nike inovou com a tecnologia Air em 1987, mostrando a cápsula de ar que oferece amortecimento avançado para corredores. O modelo Air Max nasceu na corrida, mas se transformou em um ícone de street style. Para celebrar os 30 anos de um de seus pares mais icônicos, a marca esportiva inaugurou no início do mês a ‘Casa Air Max’ na Avenida Paulista, em São Paulo.

Instalado em um dos casarões do coração da cidade, o espaço recebeu cores vibrantes em um projeto feito pelo artista Arlin Graff e funciona de palco para shows e ações que reúnem gente bacana da música, moda e esportes.

As atletas patrocinadas pela Nike, Leticia Bufoni e Rafaela Silva, a artista Panmela Castro, e a ativista Juliana Luna são algumas das personalidades que participaram de atividades no local.

O Air Max Day é comemorado mundialmente no domingo, 26. Para celebrar a data, a Nike prepara uma festa especial para convidados com shows de Karol Conká, Emicida, Tropkillaz e Metanol. Veja fotos da casa na galeria.