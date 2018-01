Conheça 5 marcas de cosméticos veganas que são vendidas no Brasil

Cosméticos veganos também não são testados em animais Foto: Instagram.com/simpleorganic

No dia 1 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Veganismo, um estilo de vida que vai além da alimentação: os veganos não consomem nenhum tipo de produto que contenha matérias-primas de origem animal. Isso inclui ovos, leite, cera de abelha e até lã.

Nos cosméticos, também existem outros componentes que são proibidos para as pessoas adeptas do veganismo, como ácido hialurônico, colágeno e proteína de seda, por terem origem animal. Para atender a esta demanda, cada vez mais marcas estão se especializando em cosméticos veganos.

"Eles não utilizam matérias-primas de origem animal, o que não significa que ele seja natural ou orgânico. Ele pode ser inteiramente sintético e, ainda assim, continuar sendo vegano", explica Patricia Lima, fundadora da Simple Organic, marca natural, orgânica e vegana.

Vale lembrar que, além de não usar produtos de origem animal, para serem consideradas veganas, as empresas também não podem realizar nenhum tipo de testes em animais (embora haja empresas cruelty-free que não são necessariamente veganas).

Conheça cinco marcas de cosméticos veganas que são vendidas no Brasil:

Uma publicação compartilhada por BAIMS (@baimsnaturalmakeup) em Out 31, 2017 às 5:30 PDT

Baims

Recém chegada no país, a marca alemã Baims comercizaliza itens de maquiagem, como batom, base e máscara para cílios, além de pincéis, todos feitos com matérias-primas naturais e livres de ingredientes tóxicos. Os preços dos produtos variam de R$ 69 (gloss) a R$ 129 (BB Cream), e estão à venda no site da marca e em farmácias de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Uma publicação compartilhada por Kat Von D Beauty (@katvondbeauty) em Out 20, 2017 às 12:00 PDT

Kat Von D Beauty

Os produtos da tatuadora Kat Von D, conhecida pelo reality show Miami Ink, fazem sucesso entre as amantes de maquiagem por causa da alta pigmentação e boa durabilidade, além da diversidade de itens de maquiagem - são mais de 30 tons de base.

As maquiagens estão à venda no site da Sephora com preços que variam de R$ 95 (lápis de boca) a R$ 299 (paleta de contorno).

Face It

Fundada em fevereiro deste ano, a marca carioca especializada em batons só fabrica seus produtos com ingredientes orgânicos - e eles são livres de chumbo e derivados de petróleo. São oito cores, e cada uma custa R$ 74 no site da empresa.

Uma publicação compartilhada por Simple Organic Beauty (@simpleorganic) em Out 21, 2017 às 5:49 PDT

Simple Organic

Com a filosofia de valorizar a beleza natural e do consumo consciente, a Simple Organic fabrica, além de itens de maquiagem, como iluminador, batom e máscara de cílios, produtos para o rosto e corpo, como sabonetes, hidratantes e máscaras. Os produtos custam entre R$ 60 (delineador) e R$ 129 (BB Cream), e estão à venda em lojas em São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis.

Uma publicação compartilhada por Lola Cosmetics (@lolacosmetics) em Set 1, 2017 às 10:34 PDT

Lola Cosmetics

Especializada em cabelos, a Lola Cosmetics vende a ideia de que a vida deve ser divertida e cheia de sorrisos - por isso suas embalagens são sempre coloridas e cheias de bom humor. São mais de 80 produtos, todos livres de óleo mineral, parabens e parafina, ativos que estragam os fios ao longo dos usos. Os preços variam entre R$ 21,90 (finalizador) e R$ 132,90 (creme alisante). Os produtos estão à venda em farmácias de todo o país.