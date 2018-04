Confira uma prévia dos desfiles do último dia da SPFW

Croquis da coleção de verão 2019 de Gloria Coelho, intitulada 'Incríveis memórias quânticas do Planeta' Foto: Divulgação/Gloria Coelho

12h - Gloria Coelho

Estação: verão 2019

Inspiração: A Op Art, o movimento genderless, a sustentabilidade e os balneários estarão entre os temas da coleção, que fará uma retrospectiva história da moda do século XX chegando ao streetwear. Segundo a marca, peças com tecido tecnológico vão se misturar a vestidos de festa fluidos, inspirados no universo das fadas.

Painel de inspirações da coleção de verão 2019 de Gloria Coelho Foto: Divulgação/Gloria Coelho

13h - Amapô

Estação: verão 2019

Inspiração: As obras do artista Eli Sudbrack e seu projeto Avaf (Assume Vivid Astro Focus) e um clima de baile (já que o desfile acontece no União Fraterna) devem dar o tom da coleção.

A coleção da Amapô traz referências do artista Eli Sudbrack Foto: Divulgação/Amapô

15h - Ratier*

16h30 - Ronaldo Fraga

Estação: verão 2019

Inspiração: O estilista desenvolveu um trabalho com as bordadeiras de Barra Longa, cidade atingida pela tragédia de Mariana.

Ronaldo Fraga ao lado de bordadeiras de Barra Longa Foto: Ana Colla/Divulgação

18h - Handred

Estação: verão 2019

Inspiração: Vem de uma viagem para Marrakech, no Marrocos, a inspiração de André Namitala para o verão da Handred. Materiais como o veludo e tons de verde musgo, laranja e dourado estão entre as apostas da etiqueta carioca.

Tecidos e estampas com inspiração marroquina estarão na coleção da Handred Foto: Divulgação/Handred

19h - Juliana Jabour

Estação: inverno 2018

Inspiração: Juliana Jabour olhou para os esportes de inverno, em especial o esqui, para desenvolver sua coleção. Na cartela de cores, devem predominar os tons pastel – no moodboard da marca, o destaque é para o rosa millennial.

O universo do esqui está entre as influências do inverno 2018 de Juliana Jabour Foto: Divulgação/Juliana Jabour

20h - João Pimenta (feminino)*

* Até o fechamento desta reportagem, as marcas não haviam respondido ao E+.