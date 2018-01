Confira os looks de Marina Ruy Barbosa na praia

Marina Ruy Barbosa em Fernando de Noronha. Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa é queridinha do mundo da moda. Com o guarda-roupa cheio de grifes, a atriz exibe um estilo sexy e despojado. E não foi diferente na semana do Réveillon, em que passou em Fernando de Noronha com o namorado Xande Negrão e um time de personalidades.

Para os dias à beira mar, Marina escolheu biquínis com cores acesas, saídas de praia com transparências e looks justos. Tudo com muita pele à mostra.

O crochê - hit das areias mais badaladas - também apareceu muito nas produções da atriz. Acesse a galeria e confira tudo o que Marina usou em Noronha.