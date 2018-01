Confira os looks de Kate Middleton durante suas gestações

Casacos longos e tons pastel foram escolhas recorrentes de Kate durante a gravidez Foto: Paul Hackett/ REUTERS

Kate Middleton se tornou um ícone fashion desde que entrou para a família real, ao se casar com o príncipe William em 2011. Durante as suas duas gestações, de George e de Charlotte, a duquesa de Cambridge chamou atenção com looks descomplicados e elegantes para grávidas. Nesta segunda-feira, 4, o palácio real anunciou que Kate aguarda o seu terceiro bebê. Relembre os looks da duquesa enquanto estava grávida na galeria abaixo.