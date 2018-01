Confira os looks de Bruna Marquezine no Festival de Veneza

Bruna Marquezine usou look da grife Alberta Ferratti durante o Festival de Cinema de Veneza Foto: Instagram/ @brumarquezine

Após passar alguns dias na Grécia, a atriz Bruna Marquezine foi participar do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, neste fim de semana. No sábado, ela compareceu à premiere do filme ‘Suburbicon’, dirigido por George Clooney e com Julianne Moore e Matt Damon no elenco. O look escolhido para a ocasião foi um longo drapeado e esvoaçante da grife Alberta Ferretti. Na mesma manhã, a atriz carioca chegou a Veneza com um vestido branco, com transparência nas pernas e detalhes em preto, da marca Philosophy.

No domingo, 3, Bruna cruzou o tapete vermelho para assistir à pré-estreia de ‘The Leisure Seeker’. A produção, escolhida para a tarde, foi um vestido transparente com um body decotado por baixo. As plumas na parte inferior da saia davam o tom glamuroso para o visual, assinado mais uma vez pela grife Alberta Ferretti. Confira as fotos.

