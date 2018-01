Confira os looks das estrelas no tapete vermelho do iHeartRadio Music Awards

Katy Perry brilhou no red carpet da premiação. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O iHeartRadio Music Awards, premiação que destaca os nomes mais tocados nas rádios norte-americanas, aconteceu no domingo, 5, em Inglewood, na Califórnia, Estados Unidos, e agitou a indústria da música.

Katy Perry chegou ao red carpet com um macacão da marca August Getty, mas o que chamou a atenção mesmo foi o cabelo supercurto e loiro. A cantora mudou o visual recentemente e exibe um corte raspado na lateral com franja.

Quem também foi comentada nas redes sociais foi Halsey, que apostou em um conjunto amarelo ousado com a barriga à mostra. Acesse a galeria e veja os looks das estrelas no tapete vermelho.