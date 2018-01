Confira os looks das estrelas no baile do amfAR 2017

A modelo britânica Kate Moss. Foto: EFE/FERNANDO BIZERRA JR

Bordados, veludo, pele à mostra e volumão. Teve um pouco de tudo no tapete vermelho do baile de gala do amfAR 2017, que ocorreu na quinta-feira, 27, na casa de Dinho Diniz, em São Paulo. O evento teve o intuito de arrecadar fundos para o combate à Aids e reuniu convidados estrelados.

A modelo britânica Kate Moss e a atriz americana Katie Holmes marcaram presença e brilharam ao lado de Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Anitta, Renata Kuerten e mais. Confira o que cada uma delas usou na galeria.