Confira os looks da after party do desfile da Victoria's Secret

Bella Hadid e Gigi Hadid combinaram seus looks com transparência e muito brilho. Foto: AP Photo/Thibault Camus

A gravação do desfile da Victoria's Secret aconteceu na quarta-feira, 30. E não foi só o show que impressionou pelos looks com muito brilho, bordado e pele à mostra. A tradicional after party, que acontece todos os anos logo após o desfile, reuniu as modelos que arrasaram as passarelas.

Na comemoração, Adriana Lima, Lais Ribeiro, Bella e Gigi Hadid e Izabel Goulart roubaram a cena.

As produções eram ousadas e destacavam as curvas das tops. O desfile será exibido no dia 5 de dezembro.

