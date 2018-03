Confira os detalhes de figurino nos bastidores do filme da Disney ‘Uma Dobra no Tempo’

Oprah Winfrey, Mindy Kaling e Reese Whiterspoon são seres celestiais no novo filme infantil da Disney Foto: Divulgação/ Disney

A próxima produção da Disney conta com um elenco de peso. O filme infantil ‘Uma Dobra no Tempo’ tem como protagonistas Oprah Winfrey, Mindy Kaling e Reese Whiterspoon. As três interpretam guias celestiais, que ajudam uma garotinha a encontrar seu pai. O mood do filme é extremamente místico, com paisagens de outro mundo e animais fantásticos. O figurino, a maquiagem e o cabelo da produção também acompanham a inspiração.

Senhora Queé, a mais nova de das três guias, é a personagem de Reese Whiterspoon. “Ela é mais divertida e colorida”, explica Paco Delgado, designer de figurino, no vídeo que mostra um pouco dos bastidores do longa. Os looks de Queé são os mais frescos, com cores claras e menos estampas do que suas companheiras. A Senhora Quem, interpretada por Mindy Kaling, possui em seu figurino diversas referências multiculturais: “Passamos por ideias africanas, japonesas e sul-americanas”, conta Delgado.

A personagem de Oprah Winfrey, Senhora Qual, é a mais velha de todas. “Ela é a diva das senhoras, com cabelos muito grandes”, diz Kim Kimble, cabeleireira do projeto. Inclusive, a inspiração para os fios do filme vem diretamente dos looks: “Temos diferentes tecidos e texturas nas roupas, então queríamos fazer o mesmo com os cabelos”, divide Kim. “Não tem nada sutil aqui”, sintetiza Reese. Confira todos os detalhes no vídeo abaixo: