Confira onde encontrar produtos inspirados na Mulher Maravilha

Gal Gadot em cena de 'Mulher Maravilha' Foto: Warner Bros./Reprodução

O filme 'Mulher Maravilha' estreou nos cinemas em junho e já se consagrou como um grande sucesso de bilheteria. Protagonizada pela atriz Gal Gadot, a franquia teve sua sequência confirmada pela Warner no sábado, 22. E, com todo esse barulho, várias marcas apostaram na heroína para coleções divertidas, com uma pegada pop.

Quer investir em alguns elementos bem girl power em seus looks, ou até mesmo na decoração? Veja onde encontrar estas peças.