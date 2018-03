Confira o vestido de princesa de Luísa Sonza em seu casamento com Whindersson Nunes

Luísa escolheu um vestido assinado pela estilista Lethicia Bronstein Foto: Instagram/ @lebronstein

Na tarde desta quarta-feira, 28, acontece o casamento da cantora Luísa Sonza e do youtuber Whindersson Nunes. Realizado na praia de São Miguel dos Milagres, no Alagoas, o evento recebeu diversas celebridades, principalmente influenciadores digitais e youtubers.

Leia também: Quem são e quanto cobram os maquiadores de noivas mais badalados de São Paulo

Para a ocasião, Luísa escolheu um vestido de noiva da estilista Lethicia Bronstein. O modelo possui decote ombro a ombro, mangas compridas e é inteiro de renda, cheio de transparências. Os cabelos ficaram soltos, com ondas, apenas com um véu bem comprido preso nos fios.

Em entrevista para Quem, Luísa contou o que escolheu para as madrinhas: "Não determinei um tipo de vestido, apenas a cor: rosé. Acho meio chato isso de determinar, sabe? Apesar de que quase todas me pediram opinião", disse. Entre as escolhidas para o posto está a cantora Simone, dupla da irmã Simaria.