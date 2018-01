Confira o red carpet da festa dos mais influentes da Time

A revista Time reuniu um time de peso na noite de terça-feira, 21, no Lincoln Center, em Nova York, para celebrar sua tradicional lista das 100 personalidades mais influentes do ano.

Na publicação, as personalidades eleitas estão dívidas em cinco categorias: titãs, pioneiros, artistas, líderes e ícones. Entre os nomes que compõe a primeira categoria, estão o do o rapper Kanye West e o de sua esposa, a socialite e estrela de reality show Kim Kardashian, além da milionária Elizabeth Holmes. As atrizes Emma Watson e Reese Witherspoon e a bailarina Maisty Copelando integram a seleção de "pioneiros".

O estilista Alexander Wang destaca-se como "artista" e quem assina o texto sobre ele na revista é a modelo Karlie Kloss. 'O truque para o sucesso dele não é só o talento nato, a ética e a dedicação ao trabalho, mas a sua capacidade única de tornar o high fashion onipresente. O mérito de seu império foi construído sobre o fato de que ele ama seu trabalho e usa a indústria a seu favor", escreveu.

Barack Obama e Raul Castro entram na lista de "líderes", enquanto as cantoras Taylor Swift, Björk e a estilista Diane von Furtenberg são eleitas como 'ícones'. Sobre a designer, quem escreve é a atriz Jessica Alba: 'Diane nos mostrou que a moda pode transformar nossa realidade.

Veja as celebridades que cruzaram o tapete vermelho da festa.