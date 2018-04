Confira o que as fashionistas vestiram no primeiro fim de semana do Coachella 2018

As modelos Jasmine Tookes, Lais Ribeiro e Sara Sampaio apostaram nas produções com lingerie à mostra Foto: Instagram/@laisribeiro

Dando início à temporada internacional de festivais, o Coachella reuniu modelos, atores e personalidades do mundo todo em Indio, na Califórnia, no último fim de semana. Para assistir a shows de nomes como Beyoncé, Eminem, Cardi B e The Weeknd, grande parte do público fashionista apostou, claro, em produções com peças tipicamente boho, que incluem franjas, botas de camurça e tops de crochê. Entre as tendências da vez, estavam ainda os looks com lingerie à mostra e os óculos em tamanho mini.

Na galeria abaixo, veja o que Rihanna, Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio e mais vestiram no primeiro fim de semana de festival.