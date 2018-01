Confira o calendário da SPFW de verão 2016

A modelo Carol Trentini no desfile da Ellus, na última edição da SPFW Foto:

A edição de verão 2016 da São Paulo Fashion Week já vem fazendo barulho graças aos anúncios da despedida de Gisele Bündchen das passarelas e da presença de Iggy Pop no evento. Isso, antes até da confirmação das grifes participantes e da publicação do calendário oficial, que acaba de ser divulgado pela organização. O aguardado desfile da Colcci com Gisele está marcado para as 20h30 do dia 15. No line-up, o destaque é a presença das grifes que costumavam se apresentar no Fashion Rio, adiado desde a última temporada e ainda sem previsão de volta.

Enquanto a semana carioca não passa por reformulações, as marcas Sacada, Triya, Salinas, Patrícia Viera, Acquastudio e Lenny Niemeyer apresentam suas coleções em São Paulo. Outra novidade é o retorno da estilista Isabela Capeto, que tinha participado de uma semana de moda pela última vez em 2010. E há ainda uma iniciativa multicultural, o Africa Africans Moda, um desfile de designers africanos que integram um projeto de arte contemporânea do Museu Afro Brasil. Duas ausências serão sentidas: a das grifes Triton e Tufi Duek, que estão fora desta edição. Veja o cronograma completo.

Segunda-feira (13/04)

16h Animale

17h30 Uma Raquel Davidowicz

18h30 TNG

19h30 PatBo

20h30 Cavalera

Terça-feira (14/04)

10h Paula Raia

11h30 Osklen

15h Ellus

16h Água de Coco por Liana Thomaz

17h15 Lilly Sarti

18h30 Sacada

19h45 Juliana Jabour

21h Triya

Quarta-feira (15/04)

10h Isabela Capeto

11h30 Reinaldo Lourenço

13h30 Alexandre Herchcovitch

15h Ronaldo Fraga

16h Lolitta

17h Salinas

18h Vitorino Campos

19h João Pimenta

20h30 Colcci

Quinta-feira (16/04)

10h Giuliana Romanno

11h30 Lino Villaventura

13h Patrícia Vieira

15h30 Acquastudio

16h30 Lenny Niemeyer

17h30 GIG Couture

18h30 Têca por Helô Rocha

19h30 Iódice

20h30 Samuel Cirnansck

Sexta-feira (17/04)

10h FH por Fause Haten

11h30 Africa Africans Moda

15h Apartamento 03

16h Gloria Coelho

17h Adriana Degreas

18h Wagner Kallieno

19h Amapô

20h 2nd Floor