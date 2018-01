Confira inspirações de looks para o Rock in Rio

Inspire-se em looks para curtir o Rock in Rio com conforto e estilo Foto: Instagram/ @laricunegundes

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 15, e promete seis dias de muitos shows e diversão no Rio de Janeiro. Com nomes como Lady Gaga, Aerosmith e até mesmo Ivete Sangalo no line-up, fãs de todos os tipos de música estarão circulando pela Cidade do Rock nas próximas semanas e, com certeza, muitas fashionistas irão passar pelo local.

Mas, se vestir para um evento que dura o dia inteiro e boa parte da noite pode ser um desafio para alguns. Ainda mais em uma cidade quente como o Rio de Janeiro. Vale lembrar que, neste momento, conforto deve ser a prioridade. Afinal, ninguém merece perder um show aguardado porque está com dor nos pés ou passar muito calor pela escolha de look errada. Confira algumas inspirações de produções estilosas e funcionais abaixo.