Confira as tendências de óculos de sol para este verão

A blogueira Camila Coutinho é fã das lentes coloridas Foto: Instagram/ @camilacoutinho

Os óculos de sol são, com certeza, um dos acessórios mais queridinhos do verão. Seja um modelo mais clássico ou a tendência da vez, eles costumam dar um up em qualquer produção, além de ajudar a proteger do sol. E, com as temperaturas subindo cada vez mais, as pessoas já estão de olho em quais serão as próximas tendências nas quais investir.

De acordo com o Pinterest, os modelos com lentes espelhadas continuam sendo campeões de pesquisa no site de referências. Além disso, as lentes coloridas, que entraram em evidência nos últimos tempos, também são bastante buscadas.

Confira na lista abaixo os modelos que são tendência de buscas no Pinterest.

Lente espelhada

Parece que as lentes espelhadas não irão sair tão cedo da cabeça das fashionistas. Independentemente do modelo do óculos, elas continuam sendo procuradas no site.

Rose gold

Entrando na mania do pink, as armações em rose gold fazem sucesso entre os usuários da rede.

Lentes coloridas

As lentes transparentes e coloridas, numa pegada vintage, voltaram com tudo aos looks da moda.

Armação redonda

E, seguindo a vibe retro, as armações redondas também estão em alta.

Cat eye

O modelo Paradeyes, da Fendi, se tornou favorito de muitas blogueiras e, desde então, o estilo de óculos com olhos “de gatinho” ficou em evidência.

Flores

Os óculos adornados com flores nas armações são uma boa forma de deixar a produção mais divertida e fashionista.