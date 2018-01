Confira a evolução do estilo de Grazi Massafera

A atriz transformou o seu estilo desde que começou a carreira. Foto: Divulgação

Grazi Massafera está acostumada a arrasar no red carpet. Na segunda-feira, 21, ela marca presença no evento do Emmy Internacional, em que concorre ao prêmio de melhor atriz pela atuação em 'Verdades Secretas'. Reinaldo Lourenço é um dos cotados para assinar a produção da noite - o estilista emprestou para Grazi um vestido preto de R$ 16 mil reais.

O estilo da atriz mudou bastante desde o início de sua carreira. Ela surgiu na televisão quando participou do reality show 'Big Brother Brasil', em 2005. Na época, seus looks eram românticos e repletos de blusas com babados, saias rodadas e maquiagem delicada. Quem cuida do visual de Grazi hoje são os stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, que também foram responsáveis pela transformação no guarda-roupa da loira. Veja na galeria.