Concorrente do Miss Grã-Bretanha se recusa a desfilar de biquíni

Muna Jama não usa trajes de banho convencionais porque eles são considerados inapropriados por sua religião Foto: Instagram.com/ms_munajama

No dia 15 de julho, Muna Jama fez história no concurso Miss Universo Grã-Bretanha. A muçulmana foi a primeira concorrente a usar um kaftan durante a etapa do desfile de biquíni. A decisão foi tomada junto com a organização do evento, depois de ela se recusar a vestir a roupa de banho convencional por desrespeitar sua religião.

"Eu não o usaria na praia, então eu não vou usá-lo na competição para marcar pontos", disse ela ao jornal Metro UK. Para o concurso, ela usou um kaftan colorido combinado com uma gargantilha e brincos de argola.

"É preciso coragem, resiliência emocional e, mais importante, se cercar de pessoas com mente forte que estão preparadas para fazer grandes sacrificios para receber mudanças positivas", disse Muna em seu Instagram. "Neste momento eu provei que sou capaz de quase tudo que imagino e limitação é um status a ser mudado. Agradeço a todos que ficaram do meu lado e acreditaram em minha visão."