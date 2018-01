Compras na liquidação: como não errar

Precisamos nos conscientizar que comprar algo simplesmente por estar com um preço melhor não é garantia de sucesso Foto: Reprodução

Nós mulheres geralmente ficamos enlouquecidas quando as liquidações começam. Ansiosas, erramos com frequência nas compras de roupas e depois não sabemos ao certo o que fazer com essas peças. Precisamos nos conscientizar que comprar algo simplesmente por estar com um preço melhor não é garantia de sucesso - pelo contrário, muitas vezes o barato sai caro. Por isso, listei algumas etapas que podem ajudar você fazer excelentes aquisições durante esse período das liquidações:

ETAPA 1- Antes de sair para as compras, olhe o seu guarda-roupa e faça uma lista racional de tudo o que você realmente está precisando. Quais as modelagens que estão faltando para ter um mix atual de peças? Que cores você gosta e que ainda não tem no seu armário? Está faltando alguma estampa? Se sim, saber exatamente em qual investir. O mesmo para os calçados e bolsas. Pensar naqueles pares que já estão muito desgastados e devem ser substituídos antes mesmo de comprar algo novo. Para os acessórios, em geral, verifique se você realmente precisa de algo novo ou pode criar outras combinações com o que já tem.

ETAPA 2 - Depois de feita a lista, pesquise lojas que você realmente gosta, se identifica e que tenha a ver com o seu estilo pessoal. Em seguida, veja se as mesmas criaram peças que te agradaram durante toda a estação e que tenham produtos da lista feita na etapa anterior. A chance de comprar por impulso é muito maior quando você não respeita as suas necessidades mesmo que o preço seja muito convidativo.

ETAPA 3 - É nesse momento que você fica mais livre e para pensar nos seus desejos de moda, naquilo que você realmente ficou muito interessada. Geralmente, essas são peças de tendência então a dica é ver se não estão muito datadas (ou seja, vão perder força na próxima estação), se fazem um bom mix no seu guarda-roupa e se respeitam o seu tipo físico e o seu estilo pessoal. Assim não tem como errar.

Pode acreditar, respeitar essas três etapas antes de correr para o shopping será muito produtivo para o seu visual em 2015 e ajudará a fazer boas compras!