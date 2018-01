Foto: Divulgação

Prático e moderno, o macacão está presente em diversas coleções de grandes grifes e caiu graças de fashionistas pelo mundo todo. A jardineira clássica, febre nos anos 90, aparece revisitada, mas ganha a companhia de modelos de tecidos e caimentos variados, que vão do passeio de fim de semana ao trabalho e à festa. Dando continuidade à série feita pelo canal de Moda e Beleza do Estadão em parceria com o Google, veja abaixo as respostas para as questões mais buscadas sobre o assunto.

Como usar jardineira?

O jeans é o clássico dos clássicos. Criada no século XVIII para ser usado por funcionários de fábricas, a jardineira sobreviveu ao tempo. Trata-se do modelo mais simples de ser combinado - T-shirts básicas e regatas deixam o visual cool, enquanto camisas de manga longa compõem um look mais certinho. Aposte em modelos com a calça squinny, que são mais atuais que os largões dos anos 1990.

Como usar macacão no trabalho?

Os macacões não ficam restritos apenas ao casual. Combinados da maneira correta, eles podem ser usados em lugares que exigem maior formalidade, como o escritório. O modelo jeans é indicado para trabalhos que permitem certa ousadia e fica supermoderno com camisa de colarinho fechado e sapatos oxford. Opte por peças de caimento impecável e combine-as com escarpins ou sandálias finas para uma produção chique e cool.

Como usar macacão em festas?

Aqui, modelagem e tecido são essenciais. Seda, crepe e georgette garantem um bom caimento a peças de cintura marcada e calças mais largas, com corte de alfaiataria. Os acessórios também fazem toda a diferença: invista em braceletes de metal minimalistas, cintos, clutches e sandálias finas.

Como usar macacão estilo vestido?

O modelo com saia é super feminino e dá ao visual um ar mais romântico, como nas duas primeiras fotos abaixo. Fica bem tanto usado com tênis quanto com sandálias baixas de ar retrô. Se você quiser optar por um look mais moderno, invista em transparências e em plataformas retas.

Como usar macacão flare?

Assim como a calça, o macacão flare com a cintura mais alta surge como boa aposta, já que dá a impressão de alongar as pernas. As baixinhas devem usá-lo com salto bem alto para que as proporções do look fiquem corretas.