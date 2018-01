Como usar lenços

Versáteis e atemporais, os lenços podem funcionar como curinga tanto em situações casuais quanto nas que exigem certa dose de formalidade. Lisos, xadrez, de seda, de tricô, para homens e mulheres. A escolha certa depende apenas do estilo e da ocasião. Para ajudar quem tem dúvidas sobre como combinar o acessório ou quem busca formas diferentes de amarrá-lo para sair da mesmice, montamos um guia completo. Dando continuidade a série feita pelo canal de Moda e Beleza do Estadão em parceria com o Google, solucionamos as cinco questões mais buscadas na internet sobre lenços. Confira.

Como usar lenço na cabeça?

Turbante, tiara, coroa, arrematado com um laçarote, amarrado como bandana: hoje tudo está em alta. Nós acima da cabeça deixam o visual mais romântico e turbantes devem ser usados por mulheres que não temem ser notadas. A dica aqui é caprichar na amarração e deixar o lenço firme, para que não fique com um ar desleixado. O tutorial abaixo dá uma boa ajuda.

Passo a passo de como fazer um turbante, da Hermès Foto: divulgação

Como usar lenço como tiara?

O melhor neste caso é usar um lenço mais fino e comprido. Se não tiver um, dobre o seu várias vezes até que fique bem estreito. Posicione o meio do lenço na nuca, abaixo do cabelo, e segure as pontas com mãos. Leve-as até a altura do meio da testa para que você possa ver as duas pontas. Transpasse-as e amarre com um nó abaixo do cabelo. Se usar um lenço longo, deixe as pontas soltas caírem sobre o ombro.

Como usar lenço no pescoço?

Eles podem ser usados tanto para enfeitar quanto para proteger do frio. Não parece, mas o assunto é vasto e renderia sozinho uma reportagem inteira. Então vamos por subtemas para facilitar.

No inverno

Opte por pashminas ou lenços de tecido grosso. Em vez de fazer apenas o nó básico, tente dar muitas voltas. Assim, o pescoço fica protegido e o visual, mais estiloso. Outra boa opção para o ambiente de trabalho é deixá-lo solto, acompanhando o corte do blazer. Ele alonga a silhueta e pode ir para o pescoço se esfriar muito.

Lenços longos

Os estampados levantam o look básico no ato. Para as mulheres mais sóbrias, o nó no meio é superchique. Quer um visual despojado? Deixe uma ponta para trás e a outra solta na frente.

Triangular

Lembra do lenço palestino? Ele saiu de moda há tempos, mas aquele tipo de amarração continua elegante se feita em acessórios de seda. Vale apostar.

Nozinho

O nó no pescoço também está liberado - desde que usado de um jeito cool, como na foto abaixo à direita, em que surge combinado a camisa jeans e com as pontas soltas.

Básico

Até o enrolado clássico pode ganhar uma bossa. Basta investir em lenços com personalidade, estampados e coloridos.

O assunto rende mesmo muito pano para a manga. No vídeo abaixo, a blogueira Wendy Nguyen, do canal Wendy’s Lookbook, mostra 25 maneiras de usar lenço. Vale assistir.

Como usar lenço masculino?

Os lisos e com estampas xadrez são os preferidos dos homens. Um jeito clássico de usá-los é apenas jogando por cima da camisa ou do blazer, sem enrolar nem nada. A depender da temperatura, uma ou duas voltas podem ser dadas ao redor do pescoço. Os mais criativos podem tentar nós assimétricos.

Como usar lenço na bolsa?

Parece o mais simples, mas há alguns cuidados a serem tomados. Se a bolsa tem franjas ou muitas aplicações, é melhor não adicionar outro item. A ideia aqui é dar um toque de cor às bolsas mais básicas e, de preferência, lisas. Prenda o lenço na alça e atente para dois fatores: 1) que esteja bem preso para não cair, 2) que não seja tão comprido a ponto de arrastar no chão e comprometer as proporções da produção. Também vale amarrá-lo em toda a extensão da alça, como na proposta da Hermès, na foto abaixo.