Como se vestir no estilo vitoriano

As tendências da moda nem sempre fazem muito sentido, o que não as torna menos sedutoras. Nesta temporada, o estilo vitoriano está de volta e deve ganhar as ruas após aparecer nos desfiles de Alexander McQueen, Valentino e Givenchy, entre outras grifes que mostraram preferência por tons escuros. As golas até o alto do pescoço e a grande quantidade de babados e rendas pretas dos romances históricos parecem difíceis de usar, mas pode acreditar: o look do Velho Mundo pode ser facilmente adotado nos dias de hoje. Veja como a seguir.

Look Victor Victoriano

Segundo Leila Yavari, diretora de moda do site Stylebop.com, a chave para se vestir no estilo romântico vitoriano é realçar elementos opostos, aderindo a uma paleta de branco e preto. “Para adotar o visual vitoriano eleja uma peça que seja uma afirmação do vitoriano e depois incorpore peças complementares minimalistas”, diz ela. Na prática, isso significa combinar uma blusa de babados com uma calça ampla elegante e um blazer delicado, um mix de masculino e feminino bem atual.

Bolsas de mão

Eddie Borgo, designer de joias conhecido por suas peças em forma de cone estilo punk, lançou uma coleção de bolsas de mão inspiradas no design industrial dos anos 50 e 60. Não são exatamente neo-vitorianas, mas entregam a ideia. Feitas com couro de bezerro, enfeitadas de latex ou borracha como proteção e com componentes metálicos em alumínio, as bolsas possuem tonalidades românticas como rosa, verde e cinza pálido.

Sapateado gótico

As botas neo-vitorianas e os sapatos Mary Jane (que têm um pouco do estilo gótico e um pouco de moda de bordel) são a maneira mais fácil de acrescentar um ar mais dramático a uma blusa branca de mangas bufantes e calças pretas. Para uma produção ainda mais característica, prefira sapatos de veludo ou de renda.

Espartilho precioso

Um espartilho, por mais atraente que seja, exige tempo para amarrar e não é prático na vida real. Mas você pode transformar a lingerie em uma joia, com uma pulseira que serve como liga e faz parte da nova coleção de joias da La Perla Atelier. De cetim de seda com presilhas de ouro 18 quilates, a peça pode ser ainda personalizada com uma fileira de pedras preciosas.

Tradução de Terezinha Martino