Como os lugares nos permitem sentir o passado

Locais sempre foram muito importantes para o pensamento e os sentimentos humanos Foto: Patrick Mckay/ Creative Commons

Há muitos anos encontrei-me com um homem que, quando adolescente, se irritava com o fato de os judeus da classe média, que tinham uma vida confortável e frequentavam a sua sinagoga na Califórnia não levaram Deus a sério. Ele os via no templo nos dias santos judaicos - a única vez que muitos compareciam para os serviços religiosos - e se chocava com os flertes e as fofocas. Olhava para a congregação e se perguntava: quem são estas pessoas? Mas também se sentia uma delas: ignorante com relação ao Torá, ingênuo no tocante à sua fé.

Então foi a Jerusalém. Ali encontrou Deus. Pelo menos uma noite teve uma experiência tão formidável, tão espantosa, tão poderosa e tão magnífica que, anos depois, ao me falar a respeito, fez-me desligar meu gravador e jurar que manteria em segredo os detalhes. Na manhã seguinte após aquele encontro, ele dirigiu-se a um rabino. O velho homem ouviu-o atentamente e disse-lhe que, embora a experiência fosse importante, no momento deveria mantê-la apenas para si mesmo e concentrar-se nos seus estudos.

Jerusalém tem esse efeito sobre muitas pessoas a ponto de a experiência como essa que relatei ter um nome: síndrome de Jerusalém. A cada ano, aproximadamente 100 turistas têm experiências espirituais tão avassaladoras que acabam numa clínica psiquiátrica. Eles se veem como personagens bíblicos ou messias, ou sentem que receberam uma tarefa especial, como mover o Muro das Lamentações. Com frequência, mas não sempre, enfrentam problemas psiquiátricos. Algumas parecem ter perdido contato com a realidade e nunca mais repetem a experiência. A pura intensidade de estar num lugar tão sagrado é suficiente para levar algumas a um estado aparentemente psicótico.

Locais sempre foram muito importantes para o pensamento e os sentimentos humanos. Segundo antropólogos, nas sociedades tradicionais a memória está ligada a lugares. O antropólogo Keith H. Basso ouviu um dia um apache declamando nomes de lugares para si mesmo. "São nomes bons para pronunciar", disse o apache. Em "Wisdom Sit in Places", Basso escreveu que os lugares eram moralmente poderosos para o apache porque eram uma maneira de as pessoas se lembrarem do seu passado. "A terra está sempre seguindo as pessoas", disse um outro. "A terra faz as pessoas viverem certo".

Quando realizou um trabalho de campo com membros da tribo Ilongot nas Filipinas, o antropólogo Renato Rosaldo descobriu que, ao perguntar o que havia acontecido com eles no passado, eles lhe falavam da paisagem. À medida que relembravam o caos da sua fuga das tropas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, as palavras que usavam não eram ligadas a histórias, mas a nomes de lugares. Os nomes de cada riacho, colina e penhascos por onde as pessoas passaram, comiam ou passavam a noite".

Hoje perdemos parte dessa sensibilidade, mas o nosso passado ainda é revivido por objetos. É por isso que temos a necessidade de comprar badulaques nas viagens, levar para casa alguma coisa que nos fará lembrar daquelas férias felizes. Por isto também é tão difícil nos desfazermos de coisas que possuímos porque cada bibelô, cada livro, carrega consigo os traços de um local particular, de quando e com quem estivemos, e quando jogamos o objeto fora, uma parte de nós vai junto com ele.

Os lugares sagrados causam mais impacto. Eles fornecem uma presença externa de alguma coisa que só pode ser imaginada. Eles tornam o que era imaginado algo real, diferente, e às vezes avassalador.

Os turistas japoneses experimentam uma síndrome de Paris quando chegam à cidade símbolo da glória do Ocidente. Existe a síndrome de Florença. Os visitantes entram em colapso diante do Fra Angelico no convento de San Marco ou sem forças na Galeria Uffizi.

Os memoriais de guerra também tornam o passado real para as pessoas e sem dúvida aqueles que participam de uma comemoração deste tipo pela primeira deparam com sensações inesperadas que as deixam transtornadas. Mas em vez de comprar souvenirs para nos lembrarmos do lugar, deixamos ali um pedaço de nós próprios.

Quando o Memorial dos Veteranos do Vietnã foi inaugurado em 1982 as pessoas ficaram surpresas ao ver as paredes de granito preto e a lista de nomes tão comovente. E começaram a deixar coisas na parede: cartas, cartões, fotografias, velas, um urso de pelúcia, recipientes com saladas de frutas. Alguns desses itens pareciam uma tentativa de falar com o morto, outros eram uma maneira de estar presente ou de fazer do o memorial, sob um certo aspecto, algo que elas próprias construíram. E os objetos parecem dizer: esses homens partiram, mas com este presente somos parte um do outro.

É fácil na nossa cultura individualista considerar as lembranças algo privado, que pertence apenas a nós. É uma ilusão. Nossas lembranças e sonhos se incorporam no mundo. Às vezes são tantos que é difícil suportar.

Tradução de Terezinha Martino

