Como iluminar o olhar sem usar sombra

Dica é usar corretivo no lugar do delineador Foto: Renato Leite Ribeiro/Estadão

A "maquiagem nada" é a grande aposta dos profissionais desta edição da SPFW, nessa proposta a máscara de cílios e a sombra são dispensadas. Mais ainda assim é possível iluminar o olhar sem pesar na maquiagem. No bastidor do desfile da grife Sacada, o maquiador Henrique Martins usou corretivo bege no lugar do delineador para conseguir o efeito de ‘abrir’ os olhos. "É só para iluminar o olhar mesmo, porque não aplicamos máscara nos cílios."

Sobre a “maquiagem nada”, Martins brincou: “A gente está louco para fazer um olhão preto, mas não pode, vamos deixar para fazer em Paris, como no desfile de Pat McGrath”.