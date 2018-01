Como copiar os makes e os penteados das famosas no Oscar

Não é só a roupa que conta na hora de montar uma produção de festa impecável. O make e o cabelo certos contribuem, em muito, para o sucesso do resultado final. Com a ajuda dos melhores cabeleireiros e maquiadores do planeta, as estrelas de Hollywood dão um show no quesito beleza e apresentam propostas que vão muito além do combo olho preto esfumado + ondas de Gisele Bündchen. Por isso, vale se inspirar nas idéias delas para se destacar. Confira como logo abaixo!

Dakota Johnson: esfumado marrom + rabo de cavalo despojado

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

A estrela de 50 Tons de Cinza conseguiu balancear a sofisticação do longo vermelho Saint Laurent com um rabo de cavalo despojado e um franjão quase adolescente. Para deixar a pele leve e aveludada, a atriz usou a base Perfection Lumière Velvet Smooth, da Chanel. Os olhos foram esfumados com quatro tons diferentes de sombra marrom e delineador da mesma cor. A cor saudável dos lábios se deve ao batom da Chanel Rouge Coco na cor Gabrielle.

Jennifer Lopez: batom rosado e fios puxados

Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK

Sempre sexy, J. Lo apostou na delicadeza dos tons pastel para compor o make. A atriz apostou em sombra rosa cintilante somada a cílios postiços e muitas camadas de rímel (no caso, o L'Óreal Paris Voluminous Miss Manga Black Angel). O batom pink de cobertura brilhante é o Infallible Pro-Last Color, na cor Timeless Rose, também da L'Óreal. Spray fixador, pente e um longo aplique de fios naturais garantem o efeito preciso do rabo de cavalo puxado.

Resse Whiterspoon: make nude + cabelo dividido

Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Quem não abre mão das madeixas soltas pode copiar a ideia de Reese para tentar algo diferente. Divida a frente do cabelo ao meio e fixe os fios atrás das orelhas com gel. Desfie as mechas do topo da cabeça para conseguir um pequeno volume. Puxada para fora das pálpebras,a sombra marrom clara cria o efeito gatinho, potencializado pelos cílios postiços colados só nos cantos externos do olhos. Reese usou o batom Paint Wash Liquid Lip Colour, da marca Laura Mercier, na cor Nude Rose. Truque de estrela: ela deu brilho extra à pele com camadas da loção corporal One Night Only Instant Glow, da St. Tropez.

Naomi Watts: boca vinho + curto bob

Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Pode tomar nota: você ainda vai ver muito cabelo bob por aí. Trata-se desse chanel reto e mais longo, que ganha ainda mais graça quando ligeiramente bagunçado. O visual podrinho - no melhor sentido - é obtido com babyliss solto e pó texturizador, o Powder Up Texturizer, da L'anza, que deve ser salpicado com moderação sobre as mechas. Sombra leve, rímel comedido e blush coral deixam o batom escuro brilhar sozinho. Gostou? Esse é o Infallible Pro-Last Color na cor Violet Parfait, da L'Óreal.

Jennifer Aniston: pele cintilante + solto natural

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Não tem jeito: Jennifer Aniston adora usar os fios soltos e bem naturais. Pudera! A cor e o corte do cabelo dela são copiados por mulheres do mundo todo há anos. Antes de pisar no tapete vermelho, Jennifer apenas lavou as madeixas, fez uma boa escova modelada e finalizou com um sérum anti-frizz, o Satin Hair Serum, da Living Proof. A maquiagem bem teve pele com bastante iluminador e um segredo de expert: a cor dos lábios se deve a mistura de três produtos, o batom Chanel Rouge Coco cor Louise, o gloss Chanel Rouge Allure na cor Sensuel e o brilho Glossimer, também da Chanel.

Sienna Miller: delineador + preso torcido

Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Diferentemente de Jennifer, Sienna Miller abriu mão do visual "acordei assim" (que ela também adora) e surgiu com um coque comportado, dividido ao meio e torcido nas laterais. Mas a atriz fashionista manteve à vibe cool, já que não esticou demais os fios e deixou o torcido mais "fofinho". Repare também que a risca não precisa ser certinha. Para esfumar os olhos, ela usou sombras em tom de chocolate da paleta The Sophisticate, da grife Charlotte Tilbury. O toque final fica por conta do traço bem visível de delineador rente à base dos cílios superiores.

Emma Stone: batom coral + ondas laterais

Foto: AFP PHOTO / MARK RALSTON

O preso lateral, que parte da base da cabeça, é uma ótima ideia para quem tem cabelo curto mas adora variar. Ondas feitas com babyliss largo garantem o visual retrô glamouroso. O segredo da pele de porcelana? Antes de começar a maquiagem, Emma Stone tomou um suco verde detox e passou um tempo com uma máscara facial, a SK-II Facial Treatment Mask. Mas o trunfo do make é mesmo o batom coral, uma opção diferente e certeira. Ela usou o Revlon Ultra HD na cor Tulip to Stone. Já virou produto-desejo!