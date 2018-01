Como copiar o penteado 'bob' de Gigi Hadid

Na cerimônia do American Music Awards, que ocorreu no último dia 22, em Los Angeles, a modelo Gigi Hadid apareceu com um corte novo: os cabelos longos e volumosos deram lugar a um bob Foto: Reprodução/ Instagram

Três dias antes da cerimônia do American Music Awards, que ocorreu no último dia 22, em Los Angeles, o cabeleireiro Bryce Scarlett recebeu uma mensagem de texto da modelo Gigi Hadid. "O que você acha de perucas?", ela perguntou. "Adoro. Conte-me mais", ele respondeu. E assim os dois criaram o penteado que enganou a Internet: o corte bob falso com que Gigi cruzou o red carpet pareceu tão real que virou trend topic nas redes sociais. Será que a top havia cortado seus famosos cabelos longos e volumosos?

O fervor foi causado por mais do que somente a obsessão por celebridades. Em Gigi, o público enxergou a si mesmo. Ela é uma mulher jovem que encarou um dilema eterno: devo cortar os cabelos curtos? O visual, por alguns minutos, até enganou uma repórter do canal E!, Giuliana Rancic, que, ao elogiar o novo corte de Gigi, recebeu um sorriso discreto e uma sugestão para "checar novamente amanhã e ver se ainda terei cabelos curtos".

A mãe de Gigi, Yolanda Foster, ex-modelo e atual estrela de um reality show, explicou no Instagram que o corte era apenas um #JustOneNightBob (#BobSóPorUmaNoite). Foi então que o mundo percebeu que Gigi, assim como milhares de outras mulheres, não conseguiu de fato passar a tesoura nos fios. E coube ao cabeleireiro Scarlett inventar uma maneira perfeita de fazer um bob falso.

Primeiro, ele separou a parte da frente do longo cabelo de Gigi. Depois, prendeu o restante com água e um gel, o Matrix Style Link Super Fixer Strong Hold Gel (US$ 18), e o fixou firmemente ao redor da cabeça da modelo. "O cabelo deve estar o mais grudado no couro cabeludo o possível para que não fique nenhuma protuberância", explica. O hair stylist então cortou as mechas frontais de uma peruca da mesma cor dos fios de Gigi e prendeu-a ao couro cabeludo. Com as mechas frontais que tinha separado, cobriu a peruca.

"Para funcionar, a única coisa que você realmente precisa é ter um corte em camadas", disse. "Deve-se ter um pouco de cabelo curto o suficiente para esconder a peruca. Se tiver um corte reto, como o da Cher, não funciona." Só para ajustar a peruca no lugar e cobrí-la, ele levou duas horas. "Mas Gigi estava realmente comprometida com a ideia", conta Scarlett. "O vestido era cheio de detalhes e tinha uma gola alta, então ela queria um cabelo que parecesse simples."

A tendência é que os bobs permaneçam em alta no outono e inverno do hemisfério norte. Durante uma estação em que a moda toma conta do rosto - com casacos de gola alta e cachecóis - o corte é uma opção elegante e sem muito mistério. A modelo Naomi Campbell, por exemplo, apostou no visual para a cerimônia do British Fashion Awards, que ocorreu no último dia 23. Coincidentemente, ela também usou um vestido cheio de detalhes no pescoço.

A versão do bob do momento é o despentado, o 'messy hair', o oposto de um cabelo liso e escovado. "O corte deve ter um formato de cone e em camadas, sem muito peso nas pontas", explica o cabeleireiro. Para mantê-los em ordem, a dica de Scarlett é não ter medo de produtos. Vale, por exemplo, apostar em um mousse para dar volume na raiz e um serum para marcar as pontas. "Existe uma ideia falsa de que produtos para os cabelos são antiquados", acredita. "As garotas mais jovens acham que spray é coisa da mãe delas. Bobagem. Foi preciso muito produto para fazer o cabelo de Gigi parecer tão natural."