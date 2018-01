Como copiar a beleza das celebridades do Globo de Ouro

Uma das estrelas de "Orange Is The New Black", Laverne Cox optou por uma maquiagem bem chique, combinando com o estilo do vestido e das jóias. Ela usou sombra dourada na pálpebra móvel, delinador rente aos cílios superiores e inferiores, lápis branco na linha d'água para abrir o olhar, blush rosa nas maçãs do rosto e batom vinho. Coque bagunçado com franja solta completaram o visual.

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni