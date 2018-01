Como conquistar - e manter - o ruivo dos sonhos

Julia Petit, Marina Ruy Barbosa e Thairine Garcia: ser ruiva nunca foi tão cool Foto: Reprodução/Instagram

Pode reparar: o tom ruivo vem conquistando cada vez mais fãs e a lista de adeptas só aumenta. Mas a verdade é que a cor não é das mais fáceis, já que desbota com facilidade e precisa de cuidados específicos. Mas Marília Tambasco, expert em coloração no salão Marcos Proença, conta que a missão não é impossível. “Todo mundo pode ser ruiva sem medo”, afirma a colorista. Segundo ela, as novelas sempre impulsionam as tendências do momento, e, em 2012, a atriz Mayana Moura foi culpada por esse boom inicial. A partir daí as mulheres brasileiras perderam o medo e passaram a ousar mais - e a se inspirar em ícones ruivos, como a atriz Marina Ruy Barbosa e a blogueira Julia Petit, que, aliás, não é ruiva natural, mas segura o tom como ninguém.

A seguir algumas dicas da especialista para não errar o tom e preservar a cor o verão todo.

1 - É imprescindível ajustar a cor da pele a do cabelo. As mais brancas podem apostar no acobreado, como os fios de Marina Ruy Barbosa, já as mais morenas podem investir no avermelhado, com nuances de caramelo. E as negras ficam com os ruivos mais marrons.

2 - Uma dica de ouro é sempre usar o shampoo certo para cabelos coloridos, que são antioxidantes e vão ajudar com que a cor desbote menos. A manutenção é essencial, mas esses produtos prolongam a cor.

3 - Outra dica é buscar por shampoos com pigmentação, que reforçam o tom a cada lavagem.

4 - Para quem tem medo de radicalizar, o ideal é começar com luzes delicadas em tons avermelhados, o que já ilumina os fios, e isso pode ir aumentando gradativamente. Se a mulher se acostumar com a mudança, pode investir no ruivo total.