Como adaptar-se às mudanças

Como as mudanças são constantes, normalmente nem notamos as pequenas, ou as já esperadas Foto: Chadmagiera/ Creative Commons

As coisas mudam sem parar. Entes queridos morrem, perde-se o emprego, relacionamentos terminam. Gente é promovida, noivos casam-se, bebês nascem. Mas, vejam vocês: pode ser tão difícil adaptar-se a mudanças positivas quanto a negativas. Aí vão algumas dicas para ajudar na adaptação a situações novas, boas e más, e deixar a vida mais fácil.

- Quando uma boa mudança ocorrer, aceite com prazer. Você pode achar que não a merece, ou não estar pronto para ela, mas a única maneira de ir em frente e tirar o máximo proveito é abraçá-la, venha como vier.

- Quando uma mudança ruim estiver se aproximando, comece a procurar alternativas antes que ela chegue. Por exemplo, se a empresa em que você trabalha atravessa dificuldades e você ouve coisas que o deixam inseguro, não espere até ser demitido: comece a procurar outro emprego. Mesmo que sua situação não mude, você terá ganho uma experiência valiosa e talvez uma perspectiva melhor.

- Como as mudanças são constantes, normalmente nem notamos as pequenas, ou as já esperadas. É quando é pego desprevenido que você pode ficar desconcertado. O truque é lembrar que é só uma de milhões de mudanças que vão acontecer em sua vida e, boa ou nem tanto, faça o que for preciso e siga em frente.

- Pode ser mais difícil ajustar-se a mudanças emocionais. Quando alguém partir seu coração, por exemplo, aceitar nem sempre é uma opção fácil. Podem faltar forças ou entendimento para ser objetivo. Em casos assim, você precisa processar seus sentimentos, e isso pode levar algum tempo. Se quiser ir mais depressa, procure um terapeuta.

- Quando você começa a desenvolver sentimentos por alguém, é como se tudo mudasse. Geralmente, as pessoas que se apaixonam veem tudo diferente, ficando facilmente presas aos sentimentos e ignorando tudo o mais. Tenha cuidado no dia a dia, e aproveite o namoro.

- Você é responsável por como lidar com as mudanças. Um de meus mentores, dr. Albert Ellis, disse: "Os melhores anos de sua vida são aqueles em que você decide que seus problemas são seus. Não responsabilize sua mãe, a ecologia ou o presidente por eles. Entenda que você controla seu destino".

- Se as mudanças em sua vida são demais para você, não precisa enfrentá-las sozinho. Existem amigos, família, grupos de apoio e conselheiros, mas você tem que chegar neles, o que pode ser difícil. Mas você não precisa sofrer. O amor dos que se preocupam com você pode fazer sua vida mais fácil.

- Se você é dos que detestam mudanças, vai ter no mínimo de tolerá-las quando ocorrerem. Não há lei que o obrigue a gostar do que está rolando, mas você tem de encontrar meios de administrar a situação porque as coisas mudam, gostemos ou não.

- Pode ser difícil navegar pela vida em nossa sociedade apressada. As coisas hoje estão mudando tão rapidamente que, quando você abre seu novo celular, ele provavelmente já está superado. Aprender a administrar, no ritmo de cada um, as mudanças que estão ocorrendo em volta é nossa grande ferramenta de sobrevivência. Costumamos dizer "siga a onda". Esse pode ser o meio mais confortável de lidar com o futuro.

Barton Goldsmith é psicoterapeuta de Westlake Village, Califórnia, autor de "The Happy Couple: How to Make Happiness a Habit On Little Loving Thing at a Time"

Tradução de Roberto Muniz