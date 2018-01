Como a 'Vogue' está tentando proteger seus modelos de assédio

A revista 'Vogue' é a principal publicação do grupo Condé Nast Foto: Tony Cenicola/The New York Times

A Condé Nast, editora de algumas das mais populares revistas do mundo, como a Vogue e a Glamour, está mudando o jeito de fazer moda. Inspirada pela onda de denúncias de assédio sexual não só no mercado da moda, como em outras indústrias, a empresa começou a trabalhar em um código de conduta em outubro do ano passado, que ccomeça a valer neste mês.

Paralelamente, em resposta às alegações de assédio sexual e abuso contra os fotógrafos Bruce Weber e Mario Testino, a editora emitiu um comunicado afirmando que iria parar de trabalhar com os dois, pelo menos por enquanto.

No texto, assinado por Anna Wintour, diretora artística da Condé Nast e editora-chefe da Vogue, e Robert A. Sauerberg Jr., chefe executivo da empresa, está escrito: "Estamos profundamente perturbados com estas acusações e levamos isso muito a sério. Por causa destas denúnicas, não iremos mais fechar nenhum contrato com Bruce Weber e Mario Testino até segunda ordem". Ambos capturaram imagens históricas que foram publicadas em títulos como Vogue, GQ e Vanity Fair.

Para o jornal The New York Times, Weber disse que as afirmações dos modelos eram "inverdades" e que ele "nunca tocou em ninguém inapropriadamente". Os advogados de Testino negaram as acusações e colocaram em questão a credibildade dos homens que disseram ter sido assediados.

A Condé Nast começou a trabalhar no código após dúzias de mulheres acusarem o produtor de Hollywood Harvey Weinstein de conduta sexual inapropriada em artigos divulgados pelo The New York Times e pelo The New Yorker, como explicou a empresa. A iniciativa foi liderada por Wintour e Sauerberg e aprovada por Jonathan Newhouse, CEO da Condé Nast Internacional, que também irá adotar o código - ele poderá ser modificado para se adequar a diferentes culturas e países. "Uma crise resulta em ação", disse Anna Wintour.

Embora a indústria da moda seja conhecida por ter feito vista grossa para o assédio sexual no passado, existem sinais, como esta política da Condé Nast, de que uma mudança no sistema está começando a ocorrer. De acordo com as novas regras, a empresa não irá trabalhar com modelos com menos de 18 anos e não haverá bebidas alcoólicas na locação. Fotógrafos não poderão usar as locações para trabalhos pessoais após o final da sessão de fotos e é recomendado que os modelos não fiquem sozinhos com os fotógrafos, maquiadores e outros profissionais. Qualquer nudez ou "pose sexualmente sugestiva" terá que ser acordada previamente . Também haverá um canal de denúncias anônimas para qualquer violação.

Depois das acusações contra Weinsten, a editora Hearst Magazine, detentora da Harper's Bazaar, Elle, Cosmpolitan, entre outras, adicionou uma cláusula no contrato de seus contribuintes, pedindo que revelem qualquer queixa de assédio, formal ou informal, contra eles. Ex-funcionários e freelancers também devem notificar a Hearts se ficaram sabendo de alguma queixa enquanto trabalhavam para a empresa. "Estamos extremamente preocupados em oferecer um ambiente de trabalho saudável, o que sabemos que é difícil no mundo da moda", disse Joanna Coles, chefe de conteúdo da editora.

As duas ações seguem um modelo criado e assinado em setembro, antes mesmo do escândalo Weinstein, pelos dois maiores conglomerados de marcas de luxo do mundo: LVMH e Kering. O documento estipula regras para o trabalho dos modelos, incluindo normas para nudez, saúde e idade.

Isso aconteceu logo depois da IMG Models, agência de Gigi Hadid e Karlie Kloss, atualizar sua já existente lista de intruções de "Proteção de Modelos"(tutores para menores, nudez ou semi-nudez apenas quando o modelo tiver concordado previamente por escrito e o não uso de modelos em posições pornográficas ou depreciativas) para incluir seu posicionamento sobre assédio.

"Estas não são declarações sinuosas; são afirmações bem claras", disse Sauerberg sobre as novas regras da Condé Nast, que serão aplicadas a todos que que trabalharem em sessões de fotos da empresa. Antoine Arnault, membro do conselho da LVMH e executivo da marca de calçados Berluti, que teve um papel importante nas novas diretrizes do grupo, disse que a empresa tem uma política de tolerância com qualquer agência que não cumprir suas normas. Porém, não está claro o que acontecerá se as novas regras da Condé Nast forem violadas.

Assim como fez com Weber e Testino, a Vogue parou de trabalhar com Terry Richardson após denúncias de assédio sexual contra ele se tornarem públicas em 2010. A editora cortou relações com o fotógrafo em 2017. "Precisamos nos certificar de que a punição se encaixe no crime", disse Sauerberg. "Existe uma diferença entre demitir e repreender alguém."

Tomar decisões baseadas em casos específicos não contradiz a ideia de que "nós somos extremamente sérios sobre isso", segundo Wintour. "Não podemos policiar o mundo”, disse ela, acrescentando que haverá consequência para aqueles que não aceitarem o fim da zona obscura dos limites do comportamento aceitável.

Sara Ziff, fundadora da Model Alliance, organização não-lucrativa que luta pelo direito das modelos, acredita que a indústria precisa de uma organização independente para servir de supervisora, valorizando as melhores práticas, ministrando sessões de treinamento com certificados e providenciando recursos para indivíduos que estejam relutantes em denunciar um comportamento inaceitável por que isso pode influenciar diretamente seu futuro financeiro.

Ela desenvolveu uma proposta de respeito sexual na indústria da moda, do entretenimento e da mídia que envolve os interessados, mas não se responsabiliza por nenhum. Ela está gradualmente introduzindo a ideia para as organizações, torcendo para que um grupo a patrocine. "É claro que temos um problema - o mercado está enfrentando uma séria crise reputacional, e os modelos e outros membros vulneráveis da indústria estão preocupados com sua segurança e sanidade no ambiente de trabalho", disse Ziff. "A chave é uma entidade independente e sem fins lucrativos, para que você não tenha uma raposa cuidando do galinheiro."