Como a indústria da moda reagiu à morte de George Michael

O cantor de 53 anos faleceu no último domingo, 25 Foto: EFE/EPA/EVERT ELZINGA

No último domingo, 25, a notícia da morte de George Michael, aos 53 anos, devido a insuficiência cardíaca, abalou o mundo da moda.

O cantor britânico tinha uma grande relação com o universo fashion. Ele marcou época com o clipe da música ""Freedom! '90", estrelado com a primeira geração de supermodelos, entre elas Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington e Tatjana Patitz .

Depois do anuncio, as redes sociais foram bombardeadas com mensagens de condolências e lembranças do cantor britânico. Confira

Naomi Campbell, modelo:

"Uma perda muito grande. Descanse em paz, George Michael, o homem com a voz dourada e angelical. #Freedom90 foi uma honra"

Too much loss May you R .I.P GeorgeMichael the man with the Golden Angelic voice . #freedom90 was an honor Uma foto publicada por Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) em Dez 25, 2016 às 8:01 PST

"Minhas condolências à família e aos entendes queridos, você nunca saberá quantas vidas você tocou com suas voz e sua luta pelos direitos LGBT. Continue alto George, os anjos estão te aguardando!!! Descanse em paz"

#my condolences to the family and loved ones , you will never know how many lives you touched with your soulful voice and your fight for LGBT rights . Stand Tall George the Angels are awaiting you !!! May you Rest In Peace #freedom90 Uma foto publicada por Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) em Dez 26, 2016 às 2:43 PST

Diane Von Furstenberg, estilista:

"George Michael nos deixou no dia de Natal... A música ficará para sempre..."

George Michael left us on Christmas Day.... music will stay for ever... Uma foto publicada por DVF (@dvf) em Dez 25, 2016 às 5:27 PST

Cindy Crawford, modelo:

"Me sinto muito honrada de ter feito parte do video #Freedom90 de #GeorgeMichael. Sua coragem nos inspirou. RIP George"

Feeling very honored to have been part of #GeorgeMichael's #Freedom90 video. His bravery inspired all of us. RIP George Um vídeo publicado por Cindy Crawford (@cindycrawford) em Dez 25, 2016 às 7:08 PST

Jeremy Scott, estilista:

"Ás vezes você só precisa ter fé."

SOMETIMES YOU JUST GOTTA HAVE FAITH. Uma foto publicada por Jeremy Scott (@itsjeremyscott) em Dez 26, 2016 às 2:09 PST

Maria Prata, jornalista:

RIP George Michael. Freedom! '90, claro, foi uma das minhas primeiras referências de moda. Uma foto publicada por Maria Prata (@mariaprata) em Dez 26, 2016 às 1:52 PST

Alexander Wang, estilista:

"Uma grande perda para ambos: moda e música"

a major loss to both fashion and music Um vídeo publicado por Alex Wang (@alexwangny) em Dez 25, 2016 às 4:52 PST

Brad Goreski, stylist:

"A música de George Michael tem sido a trilha sonora de muito da minha vida. Muito triste de saber de sua morte."