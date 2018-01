Cílios postiços exagerados deixam qualquer look com aparência mais festiva Foto: Divulgação/Dress To

Os blocos de carnaval de rua sempre foram sucesso no Rio e, cada vez mais, ganham vez em São Paulo e outras regiões do país. Entre a próxima sexta, 29, e dia 14 de fevereiro, a capital paulista terá 350 blocos oficiais e, a carioca, 505. O feriado mais festivo do ano exige caracterização à altura. E conforto também.

"Não me sinto a vontade indo muito fantasiada, então brinco com acessórios que tenho em casa, de uma maneira que não usaria normalmente", diz Mariana de Pilla, editora de moda da revista Marie Claire. "Dá para criar produções originais e práticas com suas próprias peças." Veja as dicas dela na galeria abaixo.

Ver Galeria 10 10 imagens







10 dicas para montar um look de carnaval original, confortável e econômico X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 1 | 10 1. Escolha roupas leves Para curtir a folia, é importante estar com roupas que não incomodem nem esquentem. Caso opte por usar uma saia, coloque um short por baixo para poder pular despreocupada. Acessórios delicados, como a tiara com enfeite de cartola e a varinha, já dão graça ao look, como no exemplo acima, da marca Maria Filó.

Foto: Divulgação/Maria Filó

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 2 | 10 2. Aposte em acessórios exagerados As roupas do dia a dia podem virar uma fantasia de carnaval. Uma camiseta listrada, por exemplo, já remete a um look de marinheira. Um top ciganinha pode virar uma roupa de pirata. Basta arrasar nos acessórios e abusar de colares e pulseiras para que a peça que você já tem ganhe um ar carnavalesco.

Foto: Divulgação/Maria Filó

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 3 | 10 3. Ouse no mix de estampas Misturar estampas no look costuma ser uma tarefa arriscada no cotidiano, mas no carnaval vale tudo. Então é hora de arriscar. Escolha prints que você acha que ficam bonitas juntas e que nunca teve coragem de usar. O look da foto é da marca Cantão.

Foto: Divulgação/Cantão

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 4 | 10 4. Invista no artesanal Um pedaço de chita custa pouco e pode virar saia, blusa, vestido... Ou até uma fantasia de Frida Kahlo. Dá também para investir em tecidos de fibras naturais e tranformá-los em saris indianos ou túnicas gregas, sem precisar nem mesmo de costura. Para economizar, vale comprar no atacado junto com os amigos e fazer uma fantasia de grupo.

Foto: Divulgação/ Farm

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 5 | 10 5. Faça uma saia de tule É um curinga do carnaval, já que faz bonito em looks diversos. O tule é barato e pode virar uma saia apenas usando cola quente. Funciona como ponto de partida para se vestir de bailarina, fada, princesa, artista circense...

Foto: Divulgação/Cantão

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 6 | 10 6. Inspire-se em décadas passadas Vale uma roupa de ginástica típica dos anos 80, um visual pin-up vindo direto dos anos 50 ou o clássico look hippie dos anos 70. Essas fantasias podem ser montadas com itens que estão esquecidos no seu guarda-roupa ou no de seus pais.

Foto: Divuglação/Cantão

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 7 | 10 7. Leve o maiô para a rua Mesmo que não vá passar o carnaval em uma cidade de praia, use maiôs e biquinis para compor o look. Além de serem confortáveis, eles secam rápido caso você tome chuva, são frescos e, graças às estampas coloridas, dão o toque divertido que a ocasião pede. O maiô e o top acima são da marca Blue Beach.

Foto: Divulgação / Blue Beach

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 8 | 10 8. Abuse das coroas de flores A coroa de flores é um adereço fácil de ser encontrado e que costuma fazer sucesso entre as foliãs. Para um visual mais impactante, use duas ou mais tiaras ao mesmo tempo.

Foto: Reprodução/Pinterest

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 9 | 10 9. Capriche na maquiagem Se não quiser ousar na fantasia, faça uma maquiagem caprichada e deixe os óculos de sol em casa. "Além de serem fáceis de perder, eles escondem o make", diz Mariana di Pilla, editora de moda da revista Marie Claire. Glitter e lantejoulas ao redor dos olhos e na boca estão liberados.

Foto: Reprodução/Pinterest

X X Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua Com que roupa: veja dicas de looks para usar no carnaval de rua X 10 | 10 10. Inove no penteado A protagonista da primeira trilogia Star Wars e ícone dos anos 1980, princesa Leia, voltou à moda por causa do lançamento do novo filme da franquia. Sua marca registrada é o cabelo divido no meio e preso em dois coques baixos próximos à orelha. Para uma versão mais moderna, se inspire na beleza do desfile da coleção de alta costura primavera/verão 2016 da Chanel (foto). Tranças estilo Frida Kahlo e coques de bailarina também caem bem - e ainda permanecem intactos e evitam que você passe calor.

Foto: EFE/Ian Langsdon

A hora é de ousar, pelo menos um pouco. Se tem medo de combinar estampas, por exemplo, arrisque fazer uma saia de tule ou chita e use-a com aquela blusinha colorida. Com ou sem fantasia,lembre-se da funcionalidade das peças: bolsas pequenas, tênis e roupas leves são sempre boas pedidas. Vai de saia ou vestido? Coloque um short por baixo para não pular despreocupada. "E, por mais que passe protetor solar, tente ir sempre de regata para não ficar com marca de camiseta", sugere Mariana.

Se optar por uma produção básica, invista em um make poderoso. Basta um batom vermelho combinado com camiseta listrada para ter um look de marinheira. Sombras coloridas saem dos olhos e vão também para as têmporas, bochechas e lábios - melhor ainda se combinadas com glitter e lantejoulas coladas. Vale se inspirar em maquiagens usadas em desfiles internacionais, que costumam ser mais carregadas, ou de celebridades, como Katy Perry e Anitta. Cílios postiços exagerados, como os de pena, também são uma boa pedida. Óculos de sol? Melhor não. "Eu deixo os meus em casa porque, além de serem fáceis de perder, eles escondem a maquiagem", diz Mariana.