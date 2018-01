A escolha do look: existem algumas regras básicas para você não errar nessas ocasiões Foto: Reprodução

Todo final do ano é sempre a mesma dúvida: com que roupa eu vou na noite de Réveillon? Eu entendo essa angústia. Nós passamos o ano inteiro pensando no melhor look e na imagem que desejamos transmitir no trabalho, na vida social, na hora do lazer... chega a ser bem exaustivo.

A boa notícia é que existem algumas regras básicas para você não errar nessas ocasiões. Primeira coisa é saber exatamente onde você vai passar a noite da virada. Praia, campo, barco ou simplesmente na casa de alguém na cidade. Se no convite não houver dresscode determinado o que vale é usar o bom senso mesmo. Geralmente, na praia e no campo podemos vestir peças mais casuais, sem salto alto e com maquiagem leve. Se o seu evento for na cidade, você pode caprichar usando um vestido mais elegante, sapatos com salto e cabelo e maquiagem elaborados.

Aqui, os brilhos e bordados são permitidos conforme o tipo de festa. O uso do branco não é obrigatório, depende se o anfitrião pede ou não no convite e também do seu estado de espírito, claro. Mas se o seu evento tem um código de vestimenta específico, vale conferir algumas denominações que podem ajudar na escolha do seu visual:

•TRAJE ESPORTE - Vestidos, calças, camisas e ternos em tecidos opacos. No calor, tecidos leves como crepes, gabardine, algodões. Acessórios discretos, bolsas de tamanho médio, sandálias e sapatilhas. Maquiagem e cabelos discretos.

•TRAJE ESPORTE FINO OU PASSEIO - Tailleurs, terninhos, conjuntos e vestidos em cores neutras ou tons mais apastelados, todos em materiais de preferência sem brilho. Bolsas de tamanho médio e salto de médio para alto. Cabelo e maquiagem mais elaborados.

•TRAJE SOCIAL E PASSEIO COMPLETO - Tailleurs, vestidos, saias e blusas em materiais refinados como musseline ou seda. Nos pés, sandálias altas e delicadas. Os acessórios podem ser jóias ou semi-jóias. A maquiagem marcada e o cabelo arrumado arrematam o look.

•TRAJE BLACK TIE - Vestidos ou saias com tops em tecidos luxuosos e sofisticados como shantung, georgete, tafetá, cetim, metalizados, brocados e adamascados. O bordado é permitido sem medo de errar. Sapatos de salto, bolsas pequenas e jóias são os acessórios ideais nessas ocasiões. Faça um penteado elaborado, de preferência preso, e uma maquiagem poderosa. E brilhe!