Com desfile eco-friendly, Chanel abre terceiro dia da Alta Costura de Paris

Em mais uma de suas famosas produções suntuosas para as semanas de moda, Karl Lagerfeld criou um cenário eco-friendly no desfile da Semana de Alta Costura de Paris, que ocorreu na manhã de terça-feira, 26. Pela passarela, criada para lembrar o quintal de uma casa modernista nórdica de madeira, tops como Kendall Jenner e Gigi Hadid apresentaram vestidos fluidos, com detalhes de metal e flores de seda delicadas, em tons claros, como branco ou marfim. Na primeira fila, a ex-modelo Cara Delevingne chamou a atenção ao aparecer acompanhada de seu cachorro de estimação.

A temporada de Paris começou no domingo, 24, e vai até o dia 28. Até agora, Versace, Schiaparelli, Dior (sem Raf Simons), Ralph & Russo e Giambattista Valli foram as principais grifes a apresentar suas coleções.

Sempre sexy, a Versace mostrou peças cheias de recortes e com um quê esportivo, em uma coleção descrita como "alta costura atlética". Gigi Hadid desfilou deslumbrante em um macacão preto justo com decote V profundo e tiras em recortes.

Na Dior sem Raf Simons, os suíços Serge Ruffieux e Lucie Meier, que já integravam a equipe da marca, fizeram uma coleção sem grandes ousadias - como era de se esperar -, mas com o DNA da grife: vestidos e trenchs volumosos, com a cintura marcada, ombros arredondados e estampas florais. A dupla não deve assumir a direção oficialmente, só no período de transição, e assinou o desfile ao lado de outros cinco jovens estilistas da marca, com entre 20 e 30 anos, que mantiveram o legado vanguardista de Simons. Segundo o Style.com (agora Vogue.com), fizeram isso de uma forma mais leve e casual do que o próprio Simons vinha fazendo. Para o crítico do site, a turma jovem trouxe à Dior referências visuais variadas, retiradas de Prada, Marni, Céline e Marc Jacobs, mas a dúvida de quem será o próximo líder visionário da grife, que precisa, sim, de um grande nome, permanece.

Na britânica Ralph & Russo, vestidos delicados com aplicações de flores em silhuetas retrô e destaque para a brasileira Isabeli Fontana, que fechou o desfile vestida de noiva.