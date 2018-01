Coleção maximalista, com bordados e pedrarias, vence concurso FAAP Moda

Daniela Smitas venceu concurso com coleção "Nação Mutante" Foto: Divulgação

'Adoraria que a Gisele Bündchen vestisse uma roupa minha'. Esse é o desejo da estudante de moda Daniela Smitas vencedora do concurso FAAP Moda que aconteceu no teatro da universidade na noite desta terça-feira, 2.

Um time de profissionais do universo da moda, como Evilário Miranda, da Abit, e Giovani Frasson, da revista Vogue, tiveram a missão de escolher três, entre seis, finalistas da 11ª edição do evento promovido pela instituição. Os estudantes foram selecionados com base em croquis apresentados inicialmente para uma banca de professores.

Daniela, que hoje trabalha com a estilista Patricia Bonaldi, apresentou uma coleção chamada 'Nação Mutante', cuja inspiração nasceu das células do câncer. 'Me inspirei nas mutações genéticas e no movimento que as células fazem ao dominar o corpo.' explica a estudante de 21 anos. "Eu fiquei chocada quando eu vi imagens de células como a do câncer agindo, por exemplo. Queria trazer essa dualidade: de como uma coisa tão ruim, pode ser tão bonita.' A coleção de Daniela impressionou pela riqueza de bordados, pedrarias e pela criatividade.

Ao lado dela, outros 5 finalistas apresentaram seis looks cada um. Camila Copat trouxe o desfile 'Arquitetura Óssea', Gabriela Lotaif, que ficou em 2º lugar, batizou sua colecão de Análise sobre Guerras, Maria Eduarda Vagas trouxe Ambiência Annlee, Paula Navarra, a Coleção Desfiguração, e Vitor Fernando, que ficou com o 3º lugar e apostou na coleção Sereias do Índigo.

Sobre FAAP Moda. O evento foi idealizado pela Faculdade de Artes Plásticas da FAAP e pelas ex-alunas Renata Paternostro e Marianna Dal Canton. 'A ideia surgiu ainda quando eu estava na faculdade, por não ter nenhum evento de moda focado nos alunos da instituição. Você passa 4 anos estudando e não tem nenhuma experiência com desfile. A ideia principal do concurso é dar a oportunidade aos alunos de construir uma roupa para um desfile e ter total liberdade para fazer isso no momento em que eles ainda estão estudando.', conta Renata.

Em 11 anos, o concurso já revelou nomes como a estilista Fernanda Yamamoto, que venceu as duas primeiras edições e hoje desponta como uma das principais estilistas brasileiras.