Coleção de Karl Lagerfeld em parceria com a Vans chega ao Brasil

Modelo Old Skool ganhou uma versão em couro e sem cadarço Foto: Instagram.com/vansbrasil

As colaborações do estilista Karl Lagerfeld, diretor criativo das grifes Chanel, Fendi e Karl Lagerfeld, costumam causar um rebuliço entre os amantes de moda, já que esta costuma ser a chance de pessoas comuns terem acesso às criações do Kaiser, que ficam com preços mais acessíveis.

Agora, ele lançou uma linha em parceria com a Vans, empresa especializadas em tênis e roupas para skatistas. A primeira parte da coleção, que já está à venda no site da Vans e em lojas multimarcas, é composta de três tênis clássicos da marca (Old Skool, Sk8-Hi e Slip-On), duas camisetas e um boné, que custam entre R$ 159,99 e R$ 699,99.

A segunda parte, que estará à venda até o natal deste ano, ainda conta com jaquetas bomber e moletons.

"Essa colaboração incrível é a fusão do estilo clássico da Vans com o design icônico de Lagerfeld" declarou Angie Dita, estilista sênior da marca californiana. "Nossos times desenvolveram essa coleção para refletir as histórias únicas de ambas as grifes."